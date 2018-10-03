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'tan 'e övgü

'da sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu 'e bir övgü de takım arkadaşı 'dan geldi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 13:06
Justin Kluivert'tan Cengiz Ünder'e övgü

, UEFA 'nde Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup ederken, milli futbolcu de karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Roma'nın Hollandalı genç yeteneği , Cengiz Ünder ile çok iyi anlaştığını belirterek, attığı golden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Cengiz ile çok iyi anlaştıklarını belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Bazen Türkçe, İtalyanca ve İngilizce karışık cümlelerle anlaştığımız anlar da oluyor. Anlaşamadığımız zaman jest ve mimik kullanıyoruz. Aramızdaki uyum çok güzel ve iyi seviyede. Cengiz büyük oyuncu ve attığı golden dolayı çok mutluyum. Eminim o da benim attığım golden dolayı mutludur. Önemli olan kazanmak ve burada hepimizin hedefi takım ruhu ile mücadele etmek ve takıma destek olmak. Bu maçta sadece iyi oynamamalı ve kazanmalıydık. Bunu da gerçekleştirdik" dedi.

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Justin Kluivert'tan Cengiz Ünder'e övgü
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