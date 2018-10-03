SABAH, Galatasaray'ın rakibi Porto'yu mercek altına aldı

Portekiz'in Şampiyonlar Ligi gediklisi olan Porto, 4 yıl aradan sonra geçen sezonu şampiyon tamamlayarak, özlemini sona erdirmişti ama işler bu sezon o kadar kusursuz ilerlemiyor. Sezona iyi bir giriş yapmış görünseler de evlerinde 2-0'dan 3-2 yenildikleri Guimaraes maçında gösterdikleri savunma defoları, bu yetmezmiş gibi takımın en büyük yıldızı Vincent Aboubakar'ın uzun süreli sakatlığı gibi sorunlarla boğuşuyorlar. Kalite olarak Galatasaray'a denk olsa da yenilmez bir görüntü çizmiyorlar. SABAH, Porto'yu masaya yatırdı.

SAVUNMA HATTI AĞIR

Porto'nun kuvvetli ama ağır stoperi Felipe ile yetenekli, atlet ama tecrübesiz partneri Militao, hızlı hücumculara karşı sorun yaşayabilme potansiyeline sahip bir stoper ikilisi. Garry Rodrigues ile birebir kalması muhtemel emektar sağ bek Maxi Pereira'nın zor anlar yaşama ihtimali de var. Telles dışında hızlı oyuncunun olmadığı bu savunma hattına karşı Rodrigues ve Onyekuru, Galatasaray'ın en büyük kozu olur.

BRAHİMİ EN BÜYÜK TEHDİT

Merkezde Herrera-Oliveira ikilisine güvenen teknik patron Conceiçao, klasik 4-4- 2'de en yaratıcı oyuncusu olarak Yacine Brahimi'ye güveniyor. Her ne kadar Schalke 04 maçında silik bir görüntü çizse de iç sahada dripling becerisi ve uzaktan şut kabiliyetiyle önemli bir hücum tehdidi olan Brahimi, bu maçta en çok dikkat edilmesi gereken isim.

ABOU'NUN MUADİLİ YOK

Hiçbir oyuncunun hele ki uzun vadeli sakatlığı iyi haber değildir ancak Vincent Aboubakar'ın yokluğunun bu maç için Galatasaray'ın işine geldiği ortada. Kamerunlu'nun patlayıcılığı, hareketliliği ve öngörülemezliği, Galatasaray stoperlerinin başını ağrıtabilirdi. Marega güçlü fiziğiyle küçümsenmeyecek bir forvet ama Maicon, Abou yerine onunla boğuşmayı tercih edecektir.