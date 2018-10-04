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Ah be Aslanım

11 hücum girışimi ve 5 net gol pozisyonu... Porto deplasmanında dünyaları kaçıran , yine basit bir korner golüyle kaybetti. Oyuna iyi başlayan, Sinan, Nagatomo, Onyekuru ve Rodrigues ile net fırsatları harcayan Cimbom, futbolun yazılı olmayan kuralına takıldı: "Atamayana atarlar." Marega'nın bomboş vurduğu kafa Porto'yu lider yaptı. Galatasaray'ın 24 Ekim'de evinde rakibi, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda tek golle deviren Schalke 04

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Ah be Aslanım
Dk. 49 Marega 1-0
Porto sol kanattan ile köşe vuruşu kullandı. Eski lı'nın ortasında Marega, kale önünde bomboş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi.

MAÇIN RÖNTGENİ
1- Galatasaray ideal 11'inden 3 eksikle (Ndiaye, Emre Akbaba, Eren Derdiyok) çıktığı Porto deplasmanında yüzde yüz golleri kaçırdı ve yenilgiyi hak etmediği maçta sahada sadece 2 Türk olmasına rağmen bir Türk takımı klasiği olan duran toptan kolay gol yeme hastalığına yenik düştü.
2- Fatıh Terım, Eren'in yokluğunu hareketli Sinan-Onyekuru ikilisi ile avantaja çevirdi. Sarıkırmızılılar, Muslera'nın mükemmel çıkardığı Brahimi volesi dışında 45 dakika Porto'ya pozisyon vermedi. Sadece Nagatomo, önündeki Rodrigues geriye yardıma gelmeyince Meksikalı yıldız Corona karşısında çok aksadı.
3- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu yenilgisiz lider bitiren Beşiktaş gibi bir ilk yarı oynayan Galatasaray üç net pozisyon buldu. Ancak Nagatomo, Onyekuru ve kötü vuruşlar yapınca gol gelmedi.
4- Galatasaray günlerinde zaman zaman Olcan'a tercih edilen, duran topun d'sini kullanamayan Telles, Porto'da yılın futbolcusu seçilmesini sağlayan korneri ikinci yarının başında kavisli kesti, Aboubakar'ı oyun içinde aratan sahanın kötülerinden Marega bomboş kafayı vurdu. Lokomotiv'in İstanbul'da kaçırdığı korner golünü Porto attı da diyebiliriz aslında...
5- 1-0'dan sonra beraberlik golüne çok yaklaşan Galatasaray'da Sinan Gümüş'le verkaç yapan Rodrigues penaltıdan daha net pozisyonda topu üstten auta attı.

12 DEPLASMANDA 10 MAĞLUBİYET!..
Galatasaray'ın Süper Lig'deki deplasman kabusu Şampiyonlar Ligi'nde de devam etti. Fatih Terim yönetiminde son olarak 2012-2013 sezonunda Schalke 04'ü deplasmanda deviren Cimbom o tarihten bu yana oynadığı 12 dış saha maçında 10 yenilgi 2 beraberlik aldı.

NAGATOMO'YA KİLİT
Maçın ilk yarısında net bir pozisyonda golü kaçıran Nagatomo, Corona karşısında çok zorlandı. Rodrigues'ten gerekli savunma desteğini alamayan Japon oyuncuyu iyi analiz eden Porto teknik heyeti, Nagatomo'nun hücum gücünü yok etti.

BELHANDA'DAN MUSLERA'YA 'GOL' FIRÇASI
İlk yarıda dünyaları kaçıran Galatasaray, ikinci devrenin hemen başında beklemediği bir anda golü yedi. Alex Telles'in kullandığı kornerde bomboş kalan Marega kafayla topu ağlara gönderdi. Golden sonra Younes ile kaleci Muslera arasında tartışma yaşandı. Faslı yıldız, Muslera'ya topa neden çıkmadığı konusunda serzenişte bulunup el kol hareketi ile tepki gösterdi. Uruguaylı kaleci de savunma arkadaşlarına kızdı.

NEREDESİN VAR
Şampiyonlar Ligi'nde VAR teknolojisinin bu sezon devrede olmaması dün gece Galatasaray'ı yaktı. Maçın ikinci yarısında ceza sahası içinde hava topunda rakibinin çekmesiyle yerde kalan Serdar Aziz'in pozisyonuna İngiliz hakem 'devam' dedi. Benzer pozisyonlarda Avrupa'da VAR, hakemleri poziyonu izlemek için monitör başına davet ediyor.

NE YAPTIN SİNAN
Eren'in yokluğunda santrfor pozisyonunda oynayan Sinan 23 kez topla buluşurken, 2 net gol fırsatını harcadı.
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