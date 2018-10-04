Ah be Aslanım

Dk. 49 Marega 1-0
Porto sol kanattan Alex Telles
ile köşe vuruşu kullandı. Eski Galatasaray
lı'nın ortasında Marega, kale önünde bomboş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Galatasaray ideal 11'inden 3 eksikle (Ndiaye, Emre Akbaba, Eren Derdiyok)
çıktığı Porto deplasmanında
yüzde yüz golleri kaçırdı ve
yenilgiyi hak etmediği maçta sahada
sadece 2 Türk olmasına rağmen
bir Türk takımı klasiği olan
duran toptan kolay gol yeme hastalığına
yenik düştü. 2-
Fatıh Terım, Eren'in yokluğunu
hareketli Sinan-Onyekuru
ikilisi ile avantaja çevirdi. Sarıkırmızılılar,
Muslera'nın mükemmel
çıkardığı Brahimi volesi dışında
45 dakika Porto'ya pozisyon
vermedi. Sadece Nagatomo,
önündeki Rodrigues geriye yardıma
gelmeyince Meksikalı yıldız
Corona karşısında çok aksadı. 3-
Geçen sezon Şampiyonlar
Ligi'nde grubunu yenilgisiz lider
bitiren Beşiktaş gibi bir ilk yarı
oynayan Galatasaray üç net pozisyon
buldu. Ancak Nagatomo,
Onyekuru ve Sinan Gümüş
kötü
vuruşlar yapınca gol gelmedi. 4-
Galatasaray günlerinde
zaman zaman Olcan'a tercih edilen, duran topun d'sini kullanamayan Telles, Porto'da yılın futbolcusu seçilmesini sağlayan korneri ikinci yarının başında kavisli kesti, Aboubakar'ı
oyun
içinde aratan sahanın kötülerinden
Marega bomboş kafayı vurdu.
Lokomotiv'in İstanbul'da kaçırdığı
korner golünü Porto attı da diyebiliriz
aslında... 5-
1-0'dan sonra beraberlik golüne
çok yaklaşan Galatasaray'da
Sinan Gümüş'le verkaç yapan
Rodrigues penaltıdan daha net
pozisyonda topu üstten auta attı. 12 DEPLASMANDA 10 MAĞLUBİYET!..
Galatasaray'ın Süper Lig'deki deplasman kabusu Şampiyonlar Ligi'nde de devam etti. Fatih Terim yönetiminde son olarak 2012-2013 sezonunda Schalke 04'ü deplasmanda deviren Cimbom o tarihten bu yana oynadığı 12 dış saha maçında 10 yenilgi 2 beraberlik aldı. NAGATOMO'YA KİLİT
Maçın ilk yarısında net bir pozisyonda golü kaçıran Nagatomo, Corona karşısında çok zorlandı. Rodrigues'ten gerekli savunma desteğini alamayan Japon oyuncuyu iyi analiz eden Porto teknik heyeti, Nagatomo'nun hücum gücünü yok etti. BELHANDA'DAN MUSLERA'YA 'GOL' FIRÇASI
İlk yarıda dünyaları kaçıran Galatasaray, ikinci devrenin hemen başında beklemediği bir anda golü yedi. Alex Telles'in kullandığı kornerde bomboş kalan Marega kafayla topu ağlara gönderdi. Golden sonra Younes Belhanda
ile kaleci Muslera arasında tartışma yaşandı. Faslı yıldız, Muslera'ya topa neden çıkmadığı konusunda serzenişte bulunup el kol hareketi ile tepki gösterdi. Uruguaylı kaleci de savunma arkadaşlarına kızdı. NEREDESİN VAR
Şampiyonlar Ligi'nde VAR teknolojisinin bu sezon devrede olmaması dün gece Galatasaray'ı yaktı. Maçın ikinci yarısında ceza sahası içinde hava topunda rakibinin çekmesiyle yerde kalan Serdar Aziz'in pozisyonuna İngiliz hakem 'devam' dedi. Benzer pozisyonlarda Avrupa'da VAR, hakemleri poziyonu izlemek için monitör başına davet ediyor. NE YAPTIN SİNAN
Eren'in yokluğunda santrfor pozisyonunda oynayan Sinan 23 kez topla buluşurken, 2 net gol fırsatını harcadı.