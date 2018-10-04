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'a ilk gol yetmedi

J Grubu'nda deplasmanda Belçika temsilcisi 'e 2-1 mağlup olan 'un Avrupa Kupalarındaki ilk golünü Onur Ayık kaydetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 00:14
Akhisarspor'a ilk gol yetmedi

Maurice Dufrasne Stadı'nda konuk olduğu karşısında Renaud Emond'un golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Onur Ayık'la 1-1'lik eşitlik sağlayan , Moussa Djenepo'nun golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. İkinci yarıda skor değişmedi ve Standard Liege müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Akhisarspor, Krasnodar mağlubiyetinin ardından Standard Liege'den de puan alamadı.

İLK GOL ONUR AYIK'TAN

Daha önce Werder Bremen'de 1, Kardemir Karabükspor'da ise 2 maçına çıkan Onur Ayık, Akhisarspor'la ikinci maçında golle tanıştı. Akhisarspor'un Avrupa Kupaları tarihindeki ilk golüne imza atan Onur Ayık, en son gol sevincini 29 Eylül 2017'de Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı yaşamıştı.

Yeşil-siyahlı takımda iki sarı kartla cezalandırılan Mustafa Yumlu 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Grubun diğer maçında Rus ekibi Krasnodar, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Sevilla karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Akhisarspor, gruptaki 3. maçında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

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Akhisarspor'a ilk gol yetmedi
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