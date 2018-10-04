Allah bizi ayırmasın

Kasımpaşa
'da takımın başına getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Denizli
dün bir basın toplantısı düzenledi. Kasımpaşa'ya gelişini, "Gecikmiş bir buluşma" olarak tanımlayan 68 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: KISA
süreli bir anlaşma yaptık. Önce bakalım bu kısa süre içinde neler yapabiliriz. Daha sonrasında ise uzun vadeli çalışmalarımızı başlatacağız. GENÇ
futbolculara fırsat tanıyacağım. Ligde şu anda geride olan çok değerli rakiplerle mücadele edeceğiz. Kasımpaşa'da önce izleyenlerin sonra da mücadele edenlerin memnun kalacağı bir takım ortaya çıkarmak en büyük dileğim. BENIM
de takımın da önünde önemli hedefler var. İnşallah sezon sonu bu hedeflere varıp, önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil ederiz.
Allah hepimize yardımcı olsun ve düşüncelerimizi gerçekleştirmek için fırsat tanısın. (BEŞIKTAŞ
Teknik Direktörü Şenol Güneş
ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
ile rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine)... İkisi de benim için değerli, ülke için de öyle. Rakip olacağız, güzel bir yarış olacak. Bakalım önümüzdeki yıllarda bu yarış neleri gösterecek. Allah bizi birbirimizden ayırmasın, hem dostluk anlamında hem de yarış olarak.