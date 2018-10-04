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Allah bizi ayırmasın

’nın başında ’e geri dönen , rakiplerini çalıştıran iki arkadaşı ve için konuştu: “Benim için çok değerliler.”

TURGUT DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Allah bizi ayırmasın
'da takımın başına getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalayan dün bir basın toplantısı düzenledi. Kasımpaşa'ya gelişini, "Gecikmiş bir buluşma" olarak tanımlayan 68 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
KISA süreli bir anlaşma yaptık. Önce bakalım bu kısa süre içinde neler yapabiliriz. Daha sonrasında ise uzun vadeli çalışmalarımızı başlatacağız.
GENÇ futbolculara fırsat tanıyacağım. Ligde şu anda geride olan çok değerli rakiplerle mücadele edeceğiz. Kasımpaşa'da önce izleyenlerin sonra da mücadele edenlerin memnun kalacağı bir takım ortaya çıkarmak en büyük dileğim.
BENIM de takımın da önünde önemli hedefler var. İnşallah sezon sonu bu hedeflere varıp, önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil ederiz. Allah hepimize yardımcı olsun ve düşüncelerimizi gerçekleştirmek için fırsat tanısın.
(BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü ile rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine)... İkisi de benim için değerli, ülke için de öyle. Rakip olacağız, güzel bir yarış olacak. Bakalım önümüzdeki yıllarda bu yarış neleri gösterecek. Allah bizi birbirimizden ayırmasın, hem dostluk anlamında hem de yarış olarak.
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