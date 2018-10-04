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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor maçlarını yayınlayacak kanal açıklandı.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 17:22
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak.

beIN SPORTS'tan yapılan açıklamada "Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden doyasıya yaşayabilecek." ifadelerine yer verildi.

İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 2'inci hafta maçlarının yayınlanacağı kanallar:

19:55: Fenerbahçe- Spartak Trnava / beIN SPORTS HD1
22:00: Malmö FF – Beşiktaş / beIN SPORTS HD1
22:00: Standard Liege – Akhisarspor / beIN SPORTS HD2

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu
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