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, 'ndeki ikinci maçında Belçika temsilcisi 'e konuk oluyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 22:01
CANLI | Standard Liege - Akhisarspor

'nde ülkemizi temsil eden J Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ekibi 'e konuk oluyor. TSİ 22.00'da başlayan karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu hakemlerinden Manuel Schuettengruber yönetiyor. Schuettengruber'in yardımcılıklarını ise Roland Brandner ve Robert Steinacher yapıyor.

STANDARD LIEGE - AKHİSARSPOR

İLK 11'LER

STANDARD LIEGE: Ochoa, Agbo, Cimirot, Emond, Carcela, Pocognoli, Marin, Djenepo, Luyindama, Cavanda, Laifis

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Seleznov, Güray Vural, Onur Ayık, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Josue, Caner Osmanpaş

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CANLI | Standard Liege - Akhisarspor
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