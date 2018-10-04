CANLI | Standard Liege - Akhisarspor

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Akhisarspor J Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ekibi Standard Liege'e konuk oluyor. TSİ 22.00'da başlayan karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu hakemlerinden Manuel Schuettengruber yönetiyor. Schuettengruber'in yardımcılıklarını ise Roland Brandner ve Robert Steinacher yapıyor.

STANDARD LIEGE - AKHİSARSPOR

İLK 11'LER

STANDARD LIEGE: Ochoa, Agbo, Cimirot, Emond, Carcela, Pocognoli, Marin, Djenepo, Luyindama, Cavanda, Laifis

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Seleznov, Güray Vural, Onur Ayık, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Josue, Caner Osmanpaş