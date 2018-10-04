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, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

, 'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 20:30

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın 2 takım halinde topa sahip olma ve atak sonlandırma çalışmaları ile tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan 'nın Senegalli golcü oyuncusu Mbaye Diagne'nin oğlu Mbaye Junior, antrenman öncesinde Mustafa Denizli ile top oynadı.

Lacivert-beyazlılar, antrenmanın ardından Göztepe karşılaşması için tesislerde kampa girdi.

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Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
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