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: maçı çok önemli bir tecrübe oldu

Spartak Trnava Teknik Direktörü , maçının kendileri için çok iyi bir tecrübe olduğunu söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 23:02
Radoslav Latal: Fenerbahçe maçı çok önemli bir tecrübe oldu

D Grubu ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava deplasmanda karşılaştığı 'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu.

arşılaşmanın ardından Spartak Trnava Teknik Direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dönemde deplasmanlardan iyi sonuçlar alamadıklarını aktararak, "Bizim için çok iyi tecrübe oldu. Zaten son zamanlarda deplasmanda çok iyi sonuçlar alamıyorduk. Rakibin ciddi baskısı vardı. Top tutup pas yapmamız lazımdı. Ayağımızda topu tutamadık ve rakibe kaptırdık. Bence ilk yarı ikinci yarıdan kötü oynadık. İkinci yarıda top yapmaya başladık ve pozisyon bulduk. Biraz canlanmışken hatadan gol yedik. Golün sonrasında pozisyonumuz vardı. İyi oynadık ve kontradan birkaç pozisyon yakaladık. Ceza sahasına kadar gelip, şanssız şekilde kaptırdık ve geri dönüşü gol oldu. İkinci golden sonra maçı çevirmemiz zordu. Çok önemli tecrübe oldu. Bundan sonrasında maçlarda durumu düzeltip iyi skorlar almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"ZAGREB GRUPTAN ÇIKTI GİBİ"

Latal, D Grubu'ndan 'in çıkmaya daha yakın olduğunu belirterek, "Şu anda maçların başındayız ama Zagreb, Anderlecht'i yendi. 2 maçta 6 puan aldı. Onlar neredeyse çıktı gibi ve moralleri yerinde. Anderlecht kriz yaşıyor. Bu gruptan çıkacak diğer takım Fenerbahçe-Anderlecht maçından sonra belli olur" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçından kareler
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Radoslav Latal: Fenerbahçe maçı çok önemli bir tecrübe oldu
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