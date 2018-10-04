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Son Dakika Haber: hangi kanalda saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? - İşte cevabı

UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında sarı lacivertliler, kendi sahasında galibiyet arıyor. Bu mücadeleye sayılı saatler kala iki takım son hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Temsilcimiz bu maçı kazanarak moral depolamanın peşinde. Öte yandan maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler ‘ maçı hangi kanalda’ sorusunun cevabı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Mücadelenin yayın kanalı merakla bekleniyor. Peki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB maçı yayın kanalı...

Giriş Tarihi: 4.10.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 16:50
Son Dakika Haber: Fenerbahçe Spartak Trnava hangi kanalda saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? - İşte cevabı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı lacivertli ekibimizin oynayacağı bu önemli maç öncesi son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, maçın yayın kanalı da merakla bekleniyor. Milyonlarca futbol sever ' maçı hangi kanalda' sorusunun yanıtını arıyor. Maçın muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe maçı yayın kanalı

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bu akşam kendi sahasında üç puan alarak gruptan çıkmak için avantaj sağlamak istiyor. İlk maçı kaybeden temsilcimizde tek hedef üç puan. Mücadelenin yayın kanalı da futol severler tarafından heyecanla araştırılıyor.

FENERBAHÇE MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak mücadelenin muhtemel 11'leri ve yayın kanalı netleşti.

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Son Dakika Haber: Fenerbahçe Spartak Trnava hangi kanalda saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? - İşte cevabı
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