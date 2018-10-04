Son dakika haberi... Malmö Beşiktaş maçı hangi saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş maçı yayın kanalı belli oldu!

Tüm Türkiye'de UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanıyor. Salı akşamı temsilcimiz Galatasaray, Porto deplasmanında çok iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen talihsiz bir golle 1-0 mağlup olmuştu. Bugün ise UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımımız gruplardan çıkmak ve ülke puanına katkı getirmek için mücadele edecekler. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un zorlu Avrupa müsabakaları öncesinde yayıncı kuruluşun belirsizliği akıllarda soru işareti bıraktı. Siyah-Beyazlı ekip geçtiğimiz 2 yılda Avrupa'da gösterdiği başarılı performans ile ülke puanına büyük katkı yapmakla birlikte tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Gruplarda oynanan ilk maçta ise Sarpsborg 08 karşısında 3-1 galip gelmeyi başarmıştı. Gruplardaki ikinci maçını da başarı ile tamamlamak isteyen Siyah-Beyazlı ekibin yayın kanalı ile ilgili araştırmalar aynı hızda devam ediyor. Peki Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte Beşiktaş maçının yayın kanalı!

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi I grubunda temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ligi ekiplerinden Malmö'ye konuk olacak. Kritik mücadele öncesi merak edilen konuların başında karşılaşmanın yayın kanalı oldu. İşte Malmö, Beşiktaş maçının yayın kanalı...