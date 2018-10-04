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Son dakika haberi... Malmö maçı hangi saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş maçı yayın kanalı belli oldu!

maçı hangi kanalda? UEFA I grubunda temsilcimiz, ekibi Malmö'nün konuğu oluyor. Dev mücadele öncesi heyecan doruklarda iken siyah-beyazlı ekibin diğer avrupa maçlarında olduğu gibi bu maçta da yayın kanalı merak konusu oldu. Tüm 'nin merakla cevabını beklediği konu ise mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Peki Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş maçının yayın kanalı belli oldu mu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 4.10.2018 16:49 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 16:49
Son dakika haberi... Malmö Beşiktaş maçı hangi saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş maçı yayın kanalı belli oldu!

Tüm 'de UEFA heyecanı yaşanıyor. Salı akşamı temsilcimiz Galatasaray, Porto deplasmanında çok iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen talihsiz bir golle 1-0 mağlup olmuştu. Bugün ise UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımımız gruplardan çıkmak ve ülke puanına katkı getirmek için mücadele edecekler. Fenerbahçe, ve Akhisarspor'un zorlu Avrupa müsabakaları öncesinde yayıncı kuruluşun belirsizliği akıllarda soru işareti bıraktı. Siyah-Beyazlı ekip geçtiğimiz 2 yılda Avrupa'da gösterdiği başarılı performans ile ülke puanına büyük katkı yapmakla birlikte tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Gruplarda oynanan ilk maçta ise Sarpsborg 08 karşısında 3-1 galip gelmeyi başarmıştı. Gruplardaki ikinci maçını da başarı ile tamamlamak isteyen Siyah-Beyazlı ekibin yayın kanalı ile ilgili araştırmalar aynı hızda devam ediyor. Peki Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte Beşiktaş maçının yayın kanalı!

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi I grubunda temsilcimiz Beşiktaş, ligi ekiplerinden Malmö'ye konuk olacak. Kritik mücadele öncesi merak edilen konuların başında karşılaşmanın yayın kanalı oldu. İşte Malmö, Beşiktaş maçının yayın kanalı...

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