Malmö-Beşiktaş maçında helikopterli önlem

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ın deplasmandaki Malmö sınavı öncesi terör endişesi ile stat civarında ekstra güvenlik tedbirleri alındı. Son zamanlarda İsveç'te artan suikast ve eylem ihbarlarının ardından İsveç polisi, Beşiktaş-Malmö maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Stat ve çevresinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmadı. Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda havada polis helikopterleri de görev yaptı. Bu arada Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da mücadeleyi takip etti.

PEPE VAR, Q7 YOK!

PORTEKIZ Milli Takımı'nın Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçlarının kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı futbolculardan Pepe kadroya çağırılırken, Quaresma ise kadroya alınmadı. Ayrıca Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da kadroda yer almadı. Ronaldo'nun ABD'de aleyhine açılan tecavüz davası nedeniyle dinlenmek istediği, teknik direktör Fernando Santos'un da bunu kabul ettiği ifade edildi. Ayrıca Göztepe'li kaleci Beto da kadroya dahil edildi