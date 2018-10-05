Cocu: Bu bizi kamçılamalı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, 2-0'lık S.Trnava galibiyeti sonrası şunları söyledi:İyi bir maç çıkardık. Tek üzüntülü taraf, ilk yarıyı 0-0 tamamlamamızdı. Moral ve öz güven açısından önemli bir galibiyet aldık.Pazar günü bizi büyük bir maç bekliyor. Rakibimizin (Başakşehir) kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz.Kalbimiz terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte...85'te oyuna gireceği söylenen Mehmet Topal ellerini iki yana açıp bu duruma tepki gösterdi.Eliyle kolunu gösterip, "Saatten haberiniz var mı zaten maç bitiyor" der gibi işaret yaptı.88. dakikada Slimani'nin yerine oyuna dahil oldu.