Muharrem Usta’ya yargı yolu

Trabzonspor Kulübü, bir önceki başkan Muharrem Usta dönemiyle ilgili hazırlanan bağımsız denetim şirketinin raporu üzerine harekete geçti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Usta hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı, disiplin mekanizması işletileceği ve yaklaşık 50 milyon TL'lik zararın faiziyle birlikte Usta'dan tahsil edileceği belirtildi. İşte rapordaki çarpıcı detaylar:

ÖZER HURMACI'NIN sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirme imkânı varken bu protokol işleme konulmamıştır. Hurmacı protokolü imzalamış, içerdeki 350 bin TL'lik alacağını da bırakarak ayrılmak istemiştir. Ancak söz konusu protokol dönemin yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmamıştır. Tek taraflı haksız fesih neticesinde futbolcuya 5 milyon 350 bin 803.38 TL ödenmiştir.

AYKUT DEMIR ile olan mukavelenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle kulüp, 724 bin 480.92 Euro ve bu paranın faizini, 155 bin 22.08 TL nispi başvuru ücretini ve 1.980 TL avukatlık ücretini ödemeye maruz bırakılmıştır.

YINE Ersun Yanal'ın sözleşmesinin tek taraflı haksız feshinden kaynaklanan toplam 1 milyon 65 bin Euro ve faizi, 38 bin 850 Euro nispi başvuru ücreti, 3 bin 120 TL hakem ücreti ve bin 980 TL'lik avukat ücreti kulüp tarafından ödenmiştir.

MEHMET EKICI için F.Bahçe, 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmiş, ancak satış yapılmamıştır. Futbolcu yarım sezon kadro dışı bırakılırken, 2 milyon 592 bin 898 TL ücret almıştır. Hem bonservis bedeli hem de oyuncu maaşı dönemin yönetim kuruluna rücu edilmelidir.

EURO cinsinden tahsil edilen alacağın muhasebe kayıtlarında TL şeklinde düzeltilmesi, kur farkından dolayı oluşan 3 milyon 242 bin 591 TL'lik zararın dönemin yönetim kurulu başkanına rücu edilmesi gerekmektedir.

TRABZONSPOR Kulübü ile organik bağı bulunmayan Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'ne gönderilen 9 milyon 38 bin 508 TL, dönemin yönetim kurulu başkanının tasarrufudur. Bu işlemlerde alacaklı Trabzonspor Kulübü değil, dönemin yönetim kurulu başkanıdır. Trabzonspor Kulübü, Basketbol Derneği'ne gönderilen paraları dönemin yönetim kurulu başkanının alacağından mahsup ederek, muhasebe kayıtlarını bu şekilde düzeltmelidir.