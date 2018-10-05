Parti kötü bitti

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda liderliği averajla Sarpsborg'a bıraktı KARİUS TOPU SEYRETTİ!
Malmö'nün ilk golünde sağ kanatta topla buluşan Vindheim, ceza sahası içine ortasını yaptı. Caner Erkin
'e çarpan top kaleye yöneldi. Yan toplardaki zaafıyla bilinen Karius, ellerinin üzerinden geçen meşin yuvarlağı izlemekle yetinince Beşiktaş
geriye düştü. TARIH TEKERRÜR ETTI!
BEŞIKTAŞ, Malmö karşısında ikinci kez kendi kalesine gol attı. Daha önce 19 Eylül 1990 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası maçında Recep Çetin, kendi kalesine voleyle gol atmış
, sahadan 3-2 yenik ayrılan Kartal
, İstanbul'da da 2-2 berabere kalınca Avrupa defterini kapatmıştı. DK. 76 ROSENBERG (P) 2-0
Vindheim ceza sahası içerisinde Caner Erkin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Rosenberg farkı ikiye çıkardı. 12
Caner Erkin 12 yıl aradan sonra kendi kalesine gol attı. Yıldız futbolcu, 2005-2006 sezonunda Manisaspor forması giyerken, Fenerbahçe'ye karşı ters vuruşla topu kendi ağlarına göndermişti.