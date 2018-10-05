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Parti kötü bitti

, çok sayıda fırsattan yararlanamadığı maçta ’in kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Yine tecrübeli oyuncunun sebep olduğu penaltıyı Rosenberg ağlara gönderdi

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Parti kötü bitti
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda liderliği averajla Sarpsborg'a bıraktı

KARİUS TOPU SEYRETTİ!
Malmö'nün ilk golünde sağ kanatta topla buluşan Vindheim, ceza sahası içine ortasını yaptı. 'e çarpan top kaleye yöneldi. Yan toplardaki zaafıyla bilinen Karius, ellerinin üzerinden geçen meşin yuvarlağı izlemekle yetinince Beşiktaş geriye düştü.

TARIH TEKERRÜR ETTI!
BEŞIKTAŞ, Malmö karşısında ikinci kez kendi kalesine gol attı. Daha önce 19 Eylül 1990 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası maçında Recep Çetin, kendi kalesine voleyle gol atmış, sahadan 3-2 yenik ayrılan , İstanbul'da da 2-2 berabere kalınca Avrupa defterini kapatmıştı.

DK. 76 ROSENBERG (P) 2-0
Vindheim ceza sahası içerisinde Caner Erkin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Rosenberg farkı ikiye çıkardı.

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Caner Erkin 12 yıl aradan sonra kendi kalesine gol attı. Yıldız futbolcu, 2005-2006 sezonunda Manisaspor forması giyerken, Fenerbahçe'ye karşı ters vuruşla topu kendi ağlarına göndermişti.
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Parti kötü bitti
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