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Şehitler yasa boğdu

Spor camiası, Batman’daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayımlarken, terör bir kez daha lanetlendi

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Şehitler yasa boğdu
Batman'da yol çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 askerimizin şehit olması, 1 askerimizin de ağır şekilde yaralanması Türkiye'yi yasa boğarken spor camiasından da başsağlığı mesajları geldi. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, KayserispoAntalyalyaspor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir kulüpleri yayımladıkları mesajlarla şehit aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca terör bir kez daha lanetlendi ve ülkemizin birliğine yönelik hiçbir faaliyetin amacına ulaşamayacağı vurgulandı.
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Şehitler yasa boğdu
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