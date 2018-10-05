Şehitler yasa boğdu

BUGÜN NELER OLDU

Batman'da yol çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 askerimizin şehit olması, 1 askerimizin de ağır şekilde yaralanması Türkiye'yi yasa boğarken spor camiasından da başsağlığı mesajları geldi. Baştakulüpleri yayımladıkları mesajlarla şehit aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca terör bir kez daha lanetlendi ve ülkemizin birliğine yönelik hiçbir faaliyetin amacına ulaşamayacağı vurgulandı.