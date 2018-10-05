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gollerine devam ediyor

’nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu , ligde üst üste forma giydiği dördüncü maçında 5. golünü atmayı başardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 00:21
Yasin Öztekin gollerine devam ediyor

'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan 'de , mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu.

Kayserispor ve Konyaspor'a 1, Trabzonspor deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı.

Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu.

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Yasin Öztekin gollerine devam ediyor
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