Afyonspor, Karabükspor'u gole boğdu!

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Çetin Öncel

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Enes Ata (Dk. 61 Ersel Aslıyüksek), Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan (Dk. 85 Ali Kılıç), Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Sinan Özkan), Mendy

Kardemir Karabükspor: Furkan Acar, Ahmet Karadayı, Abdullah Sezgin (Dk. 46 Arif Bostancı), Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk. 61 Fatih Kızılay), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan (Dk. 77 Toykan Topuz)

Goller: Dk. 36 Yasin Yener, Dk. 47 Oltan Karakullukçu, Dk.59 ve 81 Nazmi Candoğan, Dk. 70 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)

Sarı kart: Dk. 67 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor)

"HERKESİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, "Hem ekonomik hem de sportif açıdan takımı düzlüğe çıkarmak için yola çıktık." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 8 maç oynadıklarını ve henüz galibiyetlerinin bulunmadığını hatırlatarak, bugün Afjet Afyonspor'a da farklı yenildiklerini söyledi.

Takımın içinden geçtiği zor süreçte görev üstlendiğini vurgulayan Yüksel, "Tek amacımız var, takımı eski güzel günlerine taşımak. Hem ekonomik hem de sportif açıdan takımı düzlüğe çıkarmak için yola çıktık. Bunu sağlamak adına görüşmeler yapıyorum. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Geçmişte yaşananlar yaşanmış, yargıya taşınmış. O gündemden kurtulup spora odaklanmalıyız ve işçi takımına yakışır bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Birçok projemiz var. Bu projelerimizi Karabüklüler ile birlikte, Karabük'ten ekmek yemiş ve yiyen herkesle birlikte uygulamaya koyacağız." diye konuştu.

Bütün taraftarları maçlara davet eden Yüksel, kimsenin küsmeye lüksü olmadığını, Karabük'ün ortak değeri olan bu takımı ayağa kaldırabilmeleri için 7'den 70'e herkesin yanlarında olmasını istediğini sözlerine ekledi.

SABAHATTİN AKGÜL: "İNŞALLAH AFJET AFYONSPOR LAYIK OLDUĞU YERE TIRMANIR"

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenen Afjet Afyonspor'un teknik sorumlusu Sabahattin Akgül, "İnşallah Afjet Afyonspor layık olduğu yere tırmanır." dedi.

Akgül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, soyunma odasına güler yüzle ve neşeli girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mücadele ettikleri her takımı ciddiye aldıklarını belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Bugün çok pozisyon kaçırdık. Benim saydığım 10 pozisyon var. Bunların 5'i gol oldu, 4'ü direkten döndü. Kaçanları da zaten saymıyorum. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde Afjet Afyonspor layık olduğu yere tırmanır. Bugün itibarıyla ligde 11 puana ulaştık. Bu puanları 21'lere, 31'lere, 41'lere çıkarmak tabii ki futbolcu kardeşlerimin elinde. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda bunu umuyoruz ve daha iyi bir futbolu, daha iyi golleri takımımızdan bekliyoruz."

LEVENT AÇIKGÖZ: "HİÇ DİRENÇ GÖSTEREMEDİK"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, karşılaşmadan önce iyi hazırlandıklarını düşündüklerini ancak maçın başlama düdüğüyle sahada hiçbir varlık gösteremediklerini aktardı.

Rakibe çok fazla pozisyon verdiklerini dile getiren Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Bizim gibi genç bir ekibin en azından savunma ayağının çok kuvvetli olacağını düşünüyordum. Hep onun üzerinde durduğumuz halde maalesef rakibe çok fazla pozisyon verdik. Kalecimiz çok fazla pozisyon çıkardı. Onun dışında hiçbir şekilde varlık gösteremedik. Bu milli takım arasını hep bekliyorduk ama beklerken de bu şekilde olmasını istemiyorduk. Her geçen hafta mücadele gücümüz artıyordu ama bu hafta herhalde oyuncularımız tatil havasına girdi. Hiç direnç gösteremedik. İnşallah, bundan sonraki haftalarda akıllarımızı başlarımıza toplayıp, özellikle de kendileri adına güzel şeyler yaparak bu fırsatı iyi değerlendirirler."