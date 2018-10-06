Başkan Ali Koç sinyali böyle vermişti! Değişime direnenler var

Başkan Ali Koç
, kulüp dergisinin Ekim sayısındaki başyazısında dünün sinyalini şu cümlelerle vermişti: "… Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır.
Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız. İnanarak attığımız adımların ve yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı;
her ne konuda olursa olsun, Fenerbahçe
için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim." 'VEFA BÖYLE Mİ OLACAKTI BAŞKAN!' F.Bahçe taraftarı sosyal medyadan kararı değerlendirirken Volkan Demirel'e büyük destek verdi. İşte o yorumlar: Volkan Demirel
'in her şeyi tartışılır fakat Fenerbahçeliği asla! Çok büyük ayıp ettiniz çok.
Volkan Demirel sadakattir, 3 Temmuzda amatöre düşse Fenerbahçe'yi bırakmam diyen ADAMDIR.
Fenerbahçe sevgisi tartışılmayacak bir insan varsa oda Volkan Demirel'dir. Kaptana çok ayıp ettiniz! Biz seninleyiz Volkan Demirel!
Son yıllarda en iyi yaptığımız şey efsane harcamak, Volkan Demirel'i kadro dışı
bırakmanın Alex, Emre olaylarından bir farkı yoktur.
Sürekli 'vefa'dan bahseden,ve Alex üstünden Aykut Kocaman-Aziz Yıldırım ikilisini vuranlar aynı tepkiyi Volkan Demirel için de versin. Vefa böyle mi olacaktı başkan? ÜÇ OYUNCU DAHA TEHLİKE HATTINDA
F.Bahçe'de 3 oyuncunun dışında başka kadro dışıların da olabileceği ifade ediliyor. Sarılacivertlilerde özellikle oynamayan yabancı oyuncular Soldado, Valbuena ve Isla
gibi isimlerin milli takım arasında tıpkı Dirar ve Aatif gibi kadro dışı bırakılabileceği ifade edildi. 1 SORU 1 CEVAP - GÜRCAN BİLGİÇ F.Bahçe'de 3 futbolcunun kadro dışı kalması ve 3 antrenörle yolların ayrılmasını nasıl yorumlarsınız?
Kadro dışı bırakılan oyuncular takımın eskileri ve geçen yıllarda sorumluluk alanları... Cocu, Dirar'ı zaten tercih etmiyordu. Volkan Demirel de yedeğe düşmüştü. Aatif ise oynadığı maçlarda doğal ışık vermedi.
Ama bir takım da oyuncu kadro dışı bırakılıyorsa burada idari problem vardır. Performanstan çok, futbolcuların yarattığı problemler kararın nedenidir. Benim anlayamadığım çok önemli üç yardımcı ile yolların ayrılması. Alper Aşçı, Avrupa'nın önde gelen kondisyonerlerinden, Murat Öztürk sadece Volkan Demirel değil Volkan Babacan, Mert Günok gibi isimleri yetiştiren bir antrenör.
Aykut Kocaman'dan geride kalanlar kalanlar sanki tasfiye edildi. Bu olayın Cocu ile olan düşünce farklılıkları mı ya da başka nedenler mi olduğunu öğrendiğimizde daha doğru yorum yapabiliriz.