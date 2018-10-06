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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 15:50
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Alanyaspor (Canlı)

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Alanyaspor maçının hakemi Koray Gençerler.

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Takımların kadroları şöyle:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ibrahim Sehic, Auremir, Stephane Acka, Leo Schwechlen, Lokman Gör, Jasmin Scuk, Moussa Kone, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Gilles Sunu
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, İbrahim Akdağ, Siphiwe Tshabalala, Erhan Çelenk, Lennart Thy, Osman Şahin

ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Baiano, Barış Başdaş, Merih Demiral, Fabrice N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Giannis Maniatis, Lucas Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo
Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Filipe Augusto, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Cenk Ahmet Alkılıç, Djalma Campos

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Alanyaspor (Canlı)
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