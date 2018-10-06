Kasımpaşa hoş geldin hediyesi

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın açılışında Kasımpaşa
, evinde Göztepe
'yi 3-1 yenerek, puanını 15 yaptı. Mustafa Denizli
ile ilk maçına çıkan ev sahibi, 21'de öne geçti. Trezeguet'in sağ kanattan verdiği harika pasta Eduok topu boş kaleye yuvarladı: 1-0.
İlk yarı bu sonuçla sona ererken, Göztepe'nin iki beki Traore ve Gassama, sakatlanarak oyundan çıktı. 47'de yine Trezeguet'in asistinde Eduok duble yaptı: 2-0. 69'da Yasin Öztekin'in yaklaşık 30 metreden attığı harika golle Göztepe umutlansa da günün yıldızı Trezeguet, 84. dakikada yaptığı mükemmel plaseyle sonucu 3-1 olarak ilan etti. MUSTAFA DENİZLİ: DAHA İYİ OLACAĞIZ
Kasımpaşa ile ilk maçında galibiyet sevinci yaşayan Mustafa Denizli "Keyifli maç oldu. İlerleyen zamanda daha çok gol atan ve savunmayı daha iyi yapan bir takım olacağız" dedi. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise, "Rakibimizin istediği oyunu oynadık" ifadesini kullandı. KASIMPAŞA-GÖZTEPE: 3-1 STAT:
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan GOLLER:
Dk.21 ve Dk.47 Eduok, Dk.84 Trezeguet / Dk.69 Yasin SARI KART:
Ben Youssef KASIMPAŞA:
Ramazan 6, Popov 6, Veysel 5, Ben Youssef 5, Veigneau 5, Tarkan 5, Sadiku 6, Eduok 8 (Dk.89 Koita ?), Pavelka 5 (Dk.79 İlhan Depe 4), Trezeguet 9 (Dk.90 Özgür Çek ?), Diagne 6 GÖZTEPE:
Beto 5, Gassama 5 (Dk.35 Gouffran 5), Titi 6, Reis 5, Traore ? (Dk.17 Berkan 4), Alpaslan 5 (Dk.83 Deniz ?), Borges 5, Tayfur 5, Castro 6, Yasin 6, Jerome 5 HAKEMLER:
Halis Özkahya, Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken