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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında , Çaykur 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 14:35
Kayserispor - Rizespor (Canlı)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan Kayserispor - Rizespor maçını Fırat Aydınus yönetiyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bilal'in vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan'da kaldı.

25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Süleyman, iyi pasla topu Saadane'ye bıraktı. Saadane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdağan xx

KAYSERİSPOR: Lung xx, Atila Turan xx, Levent Gülen xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Chery xx, Bilal xx, Mensah xx, Rotman x, Şamil Çinaz xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Muammer, Doğan, Adem Doğan, Kucher, Mert, Kravets, Varela, Asamoah Gyan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan xx, Mehmet Uslu xx, Orhan xx, Brabec xx, Saadane xx, Boldrin xx, Samudio x, Ali Çamdalı xx, Umar xx (Süleyman dk. 7 xx), Musa Çağıran xx, Vedat Muriç xx
Yedekler: Ujkani, Koray, Jach, Traore, Petrucci, Mustafa, Abdullah Durak, Robin Yalçın, Gladky
Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Saadane (dk. 25) (Çaykur )
Kırmızı kartlar: Rotman (), Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Saadane (Çaykur Rizespor)

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Kayserispor - Rizespor (Canlı)
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