Ortaya takviye

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Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu. Rusya ve İsveç maçlarından farklı olarak İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan kadroya alınan yeni isimler oldular.
Teknik direktör Lucescu'nun aday kadroya aldığı 26 futbolcu, pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milliler, 10 Ekim'de Rize'ye geçecek ve son çalışmasını da Rize Yeni Şehir Stadı'nda yapacak. Ekibimiz, Rusya maçı için Cuma günü Rize'den Soçi kentine geçecek. İŞTE ADAY KADRO KALECILER:
Gökhan Akkan (Çaykur Rize), Serkan Kırıntılı (Atiker Konya), Sinan Bolat (Royal Antwerp). SAVUNMA:
Zeki Çelik (Lille), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray). ORTA SAHA:
Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Mehmet Topal (F.Bahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg). FORVET:
Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).