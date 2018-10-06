Ortaya takviye

BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu belli olduTeknik direktör Lucescu'nun aday kadroya aldığı 26 futbolcu, pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milliler, 10 Ekim'de Rize'ye geçecek ve son çalışmasını da Rize Yeni Şehir Stadı'nda yapacak.Gökhan Akkan (Çaykur Rize), Serkan Kırıntılı (Atiker Konya), Sinan Bolat (Royal Antwerp).Zeki Çelik (Lille), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray).Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Mehmet Topal (F.Bahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).