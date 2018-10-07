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Dadaşlar için lig şimdi başladı!

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Dadaşlar için lig şimdi başladı!
BÜYÜKŞEHIR Belediye Erzurumspor adıyla ilk kez 'de yer alan mavi-beyazlılar, 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldığı ilk 7 haftanın ardından 8. haftada galibiyetle tanıştı: 1-0. Yeni teknik direktörü 'in yönetiminde evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Erzurumspor, 54. dakikada öne geçti. Sol çaprazdaki 'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu aynı zamanda 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig kariyerinde attığı ilk gol oldu
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