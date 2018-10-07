Dadaşlar için lig şimdi başladı!

BÜYÜKŞEHIR Belediye Erzurumspor adıyla ilk kez Süper Lig
'de yer alan mavi-beyazlılar, 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldığı ilk 7 haftanın ardından 8. haftada galibiyetle tanıştı: 1-0. Yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek
'in yönetiminde evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Erzurumspor, 54. dakikada öne geçti. Sol çaprazdaki Özer Hurmacı
'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan Antalya
lı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu aynı zamanda 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig kariyerinde attığı ilk gol oldu