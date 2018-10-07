Rıza Çalımbay: İlginç bir maç oldu

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise ilginç bir maç olduğunu belirterek, "Güzel ve ilginç bir maç oldu. Bu hafta baya ilginç maçlar yaşandı. Maç başladıktan sonra Beşiktaş 10 kişi kalınca çok büyük avantaj yakaladık. Bunu iyi kullandık. Çok pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik" diye konuştu.

Deplasmanda çok gol atan bir takım olduklarını belirten Çalımbay, "Fenerbahçe maçı hariç gol atamadığımız maç yok. Gol yemediğimiz maç da yok. Bugün bir sürü net pozisyon vardı ama değerlendiremedik. Neticede çok iyi kontra atağa çıkan bir takım var. Penaltıyı kaçırdık. Net pozisyonları kaçırdık. Yine de ne olursa olsun son dakikaya kadar maçı bırakmadık" dedi.

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Çalımbay, "Sadece bu maç için değil diğer maçlarda da son pasları değerlendiremiyoruz. Çalışarak onları atlatacağız" açıklamasını yaptı.