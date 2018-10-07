Ümraniyespor gol olup, yağdı

Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor
, sahasında Denizlispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine de son verdi. Art arda 3. maçını da kazanan Ümraniyespor'un gollerini 7. dakikada Madinda ve 20 ile 84'üncü dakikalarda Emircan Altıntaş attı.
Madinda 1 gol ve 1 asistle öne çıkarken, iki gol atan Emircan'ın bir kafa vuruşu da direkten döndü. AFJET Afyon-Karabük: 5-0
AFJET Afyonspor, ekonomik zorluklar yaşayan ve yabancı futbolcusu olmadan oynayan Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup edip, moral buldu. Karşılaşmanın gollerini Yasin (36), Oltan (47), Nazmi (60 ve 81) ve Bayram Çetin (71) kaydetti. Altınordu-İstanbulspor: 1-1
İzmir'deki mücadelede ev sahibi 12. dakikada Alican Özfesli'nin golüyle öne geçti. İstanbul
spor 74. dakikada Onur Ergün'ün golüyle deplasmandan bir puanla döndü.