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'ı acı gününde dostları yalnız bırakmadı

Teknik Direktörü 'ın dün vefat eden annesi , 'da son yolculuğuna uğurlandı - Cenaze törenine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 15:16
Ünal Karaman'ı acı gününde dostları yalnız bırakmadı

Teknik Direktörü 'ın dün vefat eden annesi , 'da toprağa verildi.

Şefika Karaman'ın naaşı, cenaze aracıyla merkez Selçuklu ilçesindeki Musalla Mezarlığı'na getirildi. Burada taziyeleri kabul eden Ünal Karaman'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Cenaze törenine katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Ünal Karaman'a taziyelerini iletip, acısını paylaştı.

Şefika Karaman'ın cenazesi, mezarlık içindeki namazgahta öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Atiker Konyaspor asbaşkanlarından Mehmet Günbaş ile Recep Çınar, spor yorumcusu Ercan Taner ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Ünal Karaman'ı acı gününde dostları yalnız bırakmadı
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