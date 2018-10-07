Volkan’a eski dostları sahip çıktı

Fenerbahçeli taraftarların kadro dışı bırakılmasını sosyal medyada 'vefasızlık' olarak yorumladığı Volkan Demirel
'e eski takım arkadaşları destek verdi. Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımdan arkadaşı olan Volkan'a ilk sahip çıkan isim oldu.
Emre beğeni ifadesi bırakarak Volkan ile seremonide tokalaştığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Şu anda G.Birliği forması giyen Fenerbahçeli eski oyuncu Selçuk Şahin de Volkan'ın fotoğrafını üstüne 'Kardeş' yazarak paylaştı. Emre Belözoğlu
ve Selçuk Şahin
'in paylaşımları yüzlerce beğeni aldı.