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Volkan’a eski dostları sahip çıktı

ve , için sosyal medyadan destek mesajları yayınladı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Volkan’a eski dostları sahip çıktı
Fenerbahçeli taraftarların kadro dışı bırakılmasını sosyal medyada 'vefasızlık' olarak yorumladığı 'e eski takım arkadaşları destek verdi. Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımdan arkadaşı olan Volkan'a ilk sahip çıkan isim oldu. Emre beğeni ifadesi bırakarak Volkan ile seremonide tokalaştığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Şu anda G.Birliği forması giyen Fenerbahçeli eski oyuncu Selçuk Şahin de Volkan'ın fotoğrafını üstüne 'Kardeş' yazarak paylaştı.

ve 'in paylaşımları yüzlerce beğeni aldı.
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Volkan’a eski dostları sahip çıktı
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