Başakşehirli ?Elia 82. dakikada topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol verilmedi. VAR'a başvurulmak istendi ancak sistemin devre dışı olduğu ortaya çıktı. 4. hakem, orta hakem Ali Palabıyık'a ofsayt kararı vermesini söyledi ve mücadele Fenerbahçe'nin vuruşuyla tekrar başladı. VAR sistemi bu pozisyonun 1 dakika sonrasında tekrar devreye girdi. Golü sayılmayan Elia tepkisini maç sonunda sosyal medyadan gösterdi: "Bunun futbolla bir ilgisi yok, golümü çaldılar." Kulüp ise pozisyonu paylaşıp, "Kötü niyet VAR!" dedi. GÜMÜŞDAĞ: ELIA SOYUNMA
ODASINDA AĞLIYORDU...
BAŞAKŞEHIR Başkanı Göksel Gümüşdağ
yan hakem Serkan Çimen'i Allah'a havale ettiğini belirtip şunları söyledi: "Soyunma odasına girdiğimde Elia ağlıyordu. Hak ettiği golü iptal edildi. Gerçekten şaşkınım." Teknik direktör Abdullah Avcı
ise "Ne diyelim bize denk geldi" yorumu yaptı.