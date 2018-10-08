Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > ‘Golümü çaldılar!’

çaldılar!’

Giriş Tarihi: 8.10.2018
‘Golümü çaldılar!’
Başakşehirli ?Elia 82. dakikada topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol verilmedi. VAR'a başvurulmak istendi ancak sistemin devre dışı olduğu ortaya çıktı. 4. hakem, orta hakem Ali Palabıyık'a ofsayt kararı vermesini söyledi ve mücadele Fenerbahçe'nin vuruşuyla tekrar başladı. VAR sistemi bu pozisyonun 1 dakika sonrasında tekrar devreye girdi. Golü sayılmayan Elia tepkisini maç sonunda sosyal medyadan gösterdi: "Bunun futbolla bir ilgisi yok, golümü çaldılar." Kulüp ise pozisyonu paylaşıp, "Kötü niyet VAR!" dedi.

GÜMÜŞDAĞ: ELIA SOYUNMA

ODASINDA AĞLIYORDU...
BAŞAKŞEHIR Başkanı yan hakem Serkan Çimen'i Allah'a havale ettiğini belirtip şunları söyledi: "Soyunma odasına girdiğimde Elia ağlıyordu. Hak ettiği golü iptal edildi. Gerçekten şaşkınım." Teknik direktör ise "Ne diyelim bize denk geldi" yorumu yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Golümü çaldılar!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN