Güneş: Bu ruh bizi şampiyon yapar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, skordan çok ortaya konulan mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Rakibin sağdan geleceğini bile bile adam kaçırdık.
Hücuma hızlı çıkamadık. Adem'i geriye çektiğimizde daha olumlu işler yaptı. İkinci yarı oyunu iyi kontrol ettik ve goller attık. Son dakikada bütün takım defansta olmasına rağmen golü yedik. Bizim için kayıp iki puan oldu. Burada kazansaydık katlamalı gideceğimizi düşünüyorduk. Oyuncularım 10 kişi kaldıktan sonra ortaya karakter koydu.
Beni en çok bu sevindirdi. Bu ruhu sahaya yansıtmaya devam edersek, şampiyon olacağımızı düşünüyorum" dedi. 'HAKEM ADİL YÖNETTİ'
JEREMAIN Lens, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Burada üzücü olan şey, 2-1'den sonra 2 puanı burada bırakmış olmamız" dedi. Lens, hakemle ilgili soruya ise "Vida'nın pozisyonunu göremedim ama bence genel olarak adil bir yönetim gösterdi" cevabını verdi. G.SARAY DERBİSİ İÇİN TFF'YE BAŞVURU
29 KASIM Perşembe günü UEFA
Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sarpsborg ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, Süper Lig
'de 2 Aralık Pazar günü oynanacak derbinin 3 Aralık Pazartesi'ye alınması için Türkiye Futbol Federasyonu
'na (TFF
) başvuruda bulundu. Şenol Güneş, derbinin Sarpsborg maçından 3 gün sonra oynanacak olmasına tepki göstererek sert eleştirilerde bulunmuştu.