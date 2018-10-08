Fenerbahçe Başkan'ı Ali Koç'tan kriz masası

Başakşehir
maçı öncesi 3 futbolcuyu kadro dışı bırakan ve teknik heyetten 3 isimle yollarını ayıran Fenerbahçe
'de kötü gidiş son bulmadı. Başakşehir beraberliği sonrası stattan ayrılmayan Başkan Koç, kulübün duayen ismi Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yöneticileriyle mini bir zirve gerçekleştirdi.
Ayaküstü yapılan bu toplantıda taraftarın tepkisi ve takımın kötü gidişine son vermek için yapılacaklar konuşuldu. Küme düşme hattında yer alan ve tarihinin en kötü günlerini yaşayan sarı-lacivertli takımda gözler Başkan Ali Koç'un yarın yapacağı açıklamalara çevrildi. KÜÇÜK-KOÇ BAŞBAŞA
Başakşehir karşılaşması da Başkan Ali Koç
'un yüzünü güldürmedi. Bir hayli moralsiz olan Koç'u, Divan Başkanı Vefa Küçük
teselli etmeye çalıştı. SORU CEVAP Fenerbahçe yönetimi bu krizden nasıl çıkar? MURAT ÖZBOSTAN
Fenerbahçe'de ciddi sorunlar var. Tamamen ekonomiye yönelen idareciler sahadaki bu krizi yönetemiyor. Başkan Ali Koç bir karar vermeli.. Ya Phillip Cocu'nun arkasında duracak ya da başka bir teknik adam ile yoluna devam edecek. Taraftar, "Ersun Yanal
" diyerek kararını vermiş. Koç da taraftarın hislerine önem veren bir başkan olduğuna göre herhalde hafta içinde takımın başına Ersun Yanal'ı getirir. Yoksa her maç Fenerbahçe için, 3 puan kâbusa döner!