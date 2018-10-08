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Başkan'ı 'tan kriz masası

Başkan , maçı sonrası stattan ayrılmadı, Başkanı ve kurmayları ile mini bir zirve yaptı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Fenerbahçe Başkan'ı Ali Koç'tan kriz masası
maçı öncesi 3 futbolcuyu kadro dışı bırakan ve teknik heyetten 3 isimle yollarını ayıran 'de kötü gidiş son bulmadı. Başakşehir beraberliği sonrası stattan ayrılmayan Başkan Koç, kulübün duayen ismi Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yöneticileriyle mini bir zirve gerçekleştirdi. Ayaküstü yapılan bu toplantıda taraftarın tepkisi ve takımın kötü gidişine son vermek için yapılacaklar konuşuldu. Küme düşme hattında yer alan ve tarihinin en kötü günlerini yaşayan sarı-lacivertli takımda gözler Başkan Ali Koç'un yarın yapacağı açıklamalara çevrildi.

KÜÇÜK-KOÇ BAŞBAŞA
Başakşehir karşılaşması da Başkan 'un yüzünü güldürmedi. Bir hayli moralsiz olan Koç'u, Divan Başkanı teselli etmeye çalıştı.

SORU CEVAP

Fenerbahçe yönetimi bu krizden nasıl çıkar?

MURAT ÖZBOSTAN
Fenerbahçe'de ciddi sorunlar var. Tamamen ekonomiye yönelen idareciler sahadaki bu krizi yönetemiyor. Başkan Ali Koç bir karar vermeli.. Ya Phillip Cocu'nun arkasında duracak ya da başka bir teknik adam ile yoluna devam edecek. Taraftar, "" diyerek kararını vermiş. Koç da taraftarın hislerine önem veren bir başkan olduğuna göre herhalde hafta içinde takımın başına Ersun Yanal'ı getirir. Yoksa her maç Fenerbahçe için, 3 puan kâbusa döner!
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Fenerbahçe Başkan'ı Ali Koç'tan kriz masası
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