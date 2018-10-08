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'den 'VAR' açıklaması

(), Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol karşılaşmasında yaşanan (VAR) arızasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 16:42
TFF'den 'VAR' açıklaması

'nin resmi sitesinden Fenerbahçe-Medipol maçında yaşanan VAR arızasına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbah��e-Medipol Başakşehir müsabakasında (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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TFF'den 'VAR' açıklaması
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