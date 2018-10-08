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, Rizespor'u boş geçmiyor

'un tecrübeli santrforu , gol suskunluğunu Rizespor maçında bozdu. Umut Bulut, bu sezonki ikinci golünü atarken Rize'ye de kariyerindeki 9. golünü attı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 15:42
Umut Bulut, Rizespor'u boş geçmiyor

kaptanı ve forveti , haftalardır süre gelen gol suskunluğunu bozdu. Ligin ilk haftasında 'de oynanAntalyalyaspor maçında takımının ikinci golünü atarak bu sezondaki ilk golünü atan Umut Bulut, haftalar sonra ikinci golünü attı.

Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan kaptan Umut Bulut, müsabakanın ikinci yarısında Varela'nın ortasına iyi yükselip kafa vuruşu ile topu ağlara göndermişti. Takımının öne geçtiği golü atan Umut Bulut, bu sezonki ikinci golünü atarken Rizespor'a da kariyerindeki 9. golünü attı.

Ligdeki kariyerinde 196. golünü atan Umut Bulut, Kayserispor forması ile Rize'ye ilk golünü atarken daha önce de Galatasaray forması altında (1 gol), Trabzonspor forması altında (6 gol) ve Ankaragücü forması altında (1 gol) fileleri havalandırmıştı.

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Umut Bulut, Rizespor'u boş geçmiyor
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