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: Grubu lider bitirmek için fırsatımız var

Bosna Hersek ile oynayacağı özel maç öncesi hazırlıklarına başlayan 'nın çalışması öncesi takımın önemli oyuncularından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 18:11
Yunus Mallı: Grubu lider bitirmek için fırsatımız var

Herkese güzel ve başarılı bir kamp dileyerek sözlerine başlayan Mallı, "Önümüzde iki önemli maç var. Önce Bosna Hersek ile özel maç oynayacağız, daha sonra Uluslar Ligi maçımız var. Bugün toplanıyoruz, ilk idmanımıza çıkıyoruz. Kendimizi her zaman olduğu gibi iyi hazırlamak istiyoruz. Bosna Hersek iyi bir sınav olacak. Ardından Rusya'ya karşı devamını getiririz inşallah. İsveç maçında 3 puan almak moral açısından çok önemliydi. İnşallah devamını getiririz" dedi.

"GRUBU LİDER BİTİRMEK İÇİN FIRSATIMIZ VAR"

Yeni turnuva sisteminin güzel olduğunu belirten , şöyle konuştu: "Yeni turnuva sistemi güzel. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için daha kısa bir yol diyebiliriz. Hepimiz bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Grubu lider bitirmek için hala fırsatımız var. Bunun için Rusya'da galibiyete ihtiyacımız var. Özel maçların sayısını azaltmak ve resmi maçların sayısını artırmak için güzel bir yol. Pazar günü elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız.

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Yunus Mallı: Grubu lider bitirmek için fırsatımız var
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