Fenerbahçe'de serbest düşüş

Süper Lig'de geride kalan 8 haftayı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile tamamlayan Fenerbahçe topladığı 8 puanla küme düşme hattının bir sıra üstüne demir attı. Geçen sezonun ilk 8 haftasında 14 puan toplayan sarı-lacivertliler; Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'de son iki sezonda mücadele etmiş 100 takım içinde yaşadığı düşüşle Avrupa'nın en kötü 14. takımı oldu. Chievo'nun zirvede yer aldığı listenin 3. sırasında ise geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve sezona Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu ile başlayan Akhisarspor yer aldı.





ATAK KESEMİYOR

Fenerbahçe'nin yaşadığı bu düşüşün arkasında defans karnesi yatıyor. Geçtiğimiz sezonun en fazla rakip atağı kesen ve rakipten top çalan takımı olan ve bu alanda en iyi ismi Josef de Souza'yı 2. haftanın sonunda elden çıkaran Fenerbahçe, Opta verilerine göre bu değerlerde dibi gördü. Kanarya, ilk 8 haftada rakipten top çalma değeri ile ligin en kötüsü olurken, rakip atağı kesmede 16. sıraya ancak yerleşebildi.