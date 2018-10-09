Futbolcular şikâyetçi oldu

U21 Ligi'nde Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın sonunda iki takım futbolcuları ve teknik heyeti arasındaki kavga polis müdahalesiyle son bulmuştu. Saha kenarında kaydedilen görüntülere göre, Konyasporlu teknik ekipten Taner Ay ve Haldun Üstel, bir grup taraftar ve futbolcular tarafından tartaklandı. Siyah-beyazlı takımın teknik adamı Yasin Sülün ise yumruklara maruz kaldığını belirtti. Maçta başlayan gerginlik ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Beşiktaşlı U21 futbolcuları Hazar Torunoğulları ve Yusuf Can Abay, Konyaspor antrenörleri Taner Ay ve Haldun Üstel'den şikâyetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonrasında Ay ve Üstel'e kasten yaralama suçundan işlem yapıldı. Antrenörlerin ise şikâyetçi olmadıkları öğrenildi. Olaylarla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.