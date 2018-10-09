Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Futbolcular şikâyetçi oldu

Futbolcular şikâyetçi oldu

lı iki futbolcu şikâyetçi oldu. lu iki antrenöre kasten yaralama suçundan işlem yapıldı

HALİT TURAN
HALİT TURAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Futbolcular şikâyetçi oldu

U21 Ligi'nde ile arasında oynanan maçın sonunda iki takım futbolcuları ve teknik heyeti arasındaki kavga polis müdahalesiyle son bulmuştu. Saha kenarında kaydedilen görüntülere göre, Konyasporlu teknik ekipten Taner Ay ve Haldun Üstel, bir grup taraftar ve futbolcular tarafından tartaklandı. Siyah-beyazlı takımın teknik adamı Yasin Sülün ise yumruklara maruz kaldığını belirtti. Maçta başlayan gerginlik ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Beşiktaşlı U21 futbolcuları Hazar Torunoğulları ve Yusuf Can Abay, Konyaspor antrenörleri Taner Ay ve Haldun Üstel'den şikâyetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonrasında Ay ve Üstel'e kasten yaralama suçundan işlem yapıldı. Antrenörlerin ise şikâyetçi olmadıkları öğrenildi. Olaylarla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbolcular şikâyetçi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN