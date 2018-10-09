Gollerin efendisi Filip Novak

Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak, 2018 takvim yılında Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta 4 golle zirveyi Mustafa Yumlu ve Pepe ile paylaşan Novak, Akhisar deplasmanında attığı kafa golüyle toplamda 5'e ulaşarak 2018 yılı içerisinde en fazla gol atan defans oyuncuları listesinde ilk sıraya çıktı.

28 yaşındaki Çek futbolcu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'da Midtjylland ile geçirdiği 3 sezonda ise 14 gol kaydetti. Trabzonspor'a geçen sezon devre arasında gelen Novak bordo- mavili forma ile de geçen sezon 13 maçta 3, bu sezon da 7 maçta 2 gol atmayı başardı.

FİLİP NOVAK

7 MAÇ

2 GOL

2,7 M.B. HAVA TOPU

2,6 M.B. BAŞARILI PAS

SON 4 SEZONUN EN İYİ DERECESİ

Trabzonspor, Akhisar galibiyeti ile ilk 8 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Geride kalan 4 sezonun bu 8 haftalık diliminde en iyi derece olarak 10. sırada yer alabilen bordo-mavililer bu sezon elde ettiği 13 puanla ilk 5 içerisinde yer aldı. Trabzonspor 2017-18'de 9 puanla 11'inci, 2016-17'de 10 puanla 10'uncu, 2015-16'da 10 puanla 11. ve 2014-15'te ise 9 puanla 12. sırada yer almıştı.

BURAK GERİ ÇEKTİ

Öte yandan Burak Yılmaz, Trabzonspor'da tepki çeken şikayetini geri aldı. Golcü futbolcu, geçen ay kendisine 800 bin Euro'luk ödeme yapılmadığı gerekçesi ile TFF üzerinden bordo-mavili kulübe ihtar göndermişti.

İKİ GÜN EKSTRA İZİN

Akhisar galibiyeti futbolculara milli arada iki gün yerine 4 gün izin yapma imkanı da sağladı. Normal programda çarşamba günü topbaşı yapacak olan Trabzonsporlu futbolculara, iki haftalık iyi performanslarından ve gelen 6 puandan sonra teknik heyetten iki gün daha izin çıktı. Milli oyuncuların yer almayacağı ilk idman cuma günü 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde...