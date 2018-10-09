SABAH Serbest Kürsü: Fenerbahçe'de her futbolcu kafasına göre takılıyor

SORU: HAKEM kararları ligde bu hafta çok fazla tartışıldı. Hakemlerin performansı VAR yüzünden mi düştü?

MURAT ÖZBOSTAN: VAR ile birlikte hakemlerin kendilerine güvenleri kayboldu. Verdikleri bir karar sonrası doğru mu, değil mi diye çelişki yaşıyorlar. Yeni bir sisteme geçmek tabii ki sıkıntılar yaratabilir. Türkiye de VAR'a yeni geçen ülkelerden biri. Teknik aksaklık olması kadar doğal bir şey olamaz. VAR sistemini kullanan Almanya, İtalya ve Fransa'da da benzer sorunlar yaşanmıştı. Makine bu bozulur! İlk yarıyı bitirelim, sonra tekrar bir değerlendirme yapılır. Şu an bundan bir şey olmuyor demek haksızlıktır.

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe-Başakşehir maçında bozulan VAR'ın devreye gireceği süreyi hakem Ali Palabıyık, sıcak aylarda verilen su molası gibi bekleyebilirdi. Kış aylarında fırtına çıktığında VAR ya uzun süreli çalışmazsa o zaman ne olacak? Yayıncı kuruluşun daha önceden çizgi çekerek gösterdiği ofsayt pozisyonlarına da hakemler bakabilir. Yine VAR sistemi hakemleri 'Maçı daha iyi nasıl yönetirim, nasıl hata yapmam' gibi bir çalışmanın içine sokmuyor. Hakem hata yapsa bile VAR'ın düzelteceğini biliyor. Bu durum da ne yazık ki rehavet ve tembellik yaratıyor. Yardımcı hakemler, kendilerini inkar edercesine 'ne olursa olsun ben bayrak kaldırayım' düşüncesiyle hareket ediyor. VAR zaten ofsayt değilse düzeltiyor. Akıllarında bu var. Hakemlerin kalitesini yükseltmek için eğitimlerin daha sık yapılması gerekir.

GÜRCAN BİLGİÇ: VAR sistemi sadece üç pozisyonda devreye giriyor; gol, penaltı ve kırmızı kart. Bir de yanlış adama kart gösterilmişse. Geriye kalan kararları tartışıyorsak, bu hakemlerimizin genel eksikliğinden. Cüneyt Çakır'ın vermediği faul kararı bile bu kadar netken, diğerlerine ne söyleyelim. VAR, hakeme kararını yeniden düşünme şansını verdi. Eğer bunu değerlendiremiyorlarsa, durum daha da vahim. Düşünün; ya VAR olmasaydı neler olurdu? Artık sistemi değil, yeteneksiz hakemleri tartışmak ve değişime gitmek gerekiyor.

F.BAHÇE'DE KARGAŞA DÜZENİ SON BULMALI

SORU: F.BAHÇE'NIN, Başakşehir maçında iyi futbol oynadığına dair genel bir görüş var. Fakat buna rağmen taraftarlar mutsuz ve sonuç istiyor. Yönetim ise çözüm arıyor. Sizce F.Bahçe bu krizden nasıl çıkar?

LEVENT TÜZEMEN

Yeni transferlerin birbirleriyle oynama alışkanlığı yok. Bazen sahada acemiler mangası gibi bir Fenerbahçe izliyoruz

GÜRCAN BİLGİÇ

Sarı-lacivertli ekipte her futbolcu kafasına göre takılıyor. Düzeni teknik direktör Cocu getiremiyorsa, başkası göreve gelir, başarır.

MURAT ÖZBOSTAN

Yönetim milli arada hoca ile ilgili kararını verecek. Ya Cocu ile yola devam eder ya da Yanal'ı takımın başına getirir

GÜRCAN BİLGİÇ: Öncelikle "Yenilsinler ama atak oynasınlar" diyen taraftarların, Başakşehir maçından şikayet etmeye kesinlikle hakkı yok. Takım önde oynamak istedi, bir an önce rakip kaleye gitmek için uğraştı. Topa hakim olmak yerine öne koştu.

Gol ve pozisyon aradılar, buldular ama atamadılar.

Cocu geldiğinden beri en tatmin edici, keyif veren ve başından-sonuna kadar 'kazanırız' mesajı taşıyan bir maç izledik. Şimdi sıra sonuç almaya geldi. Bu oyun Başakşehir'in takım kalitesinde gedik açamadı ama diğer rakipler karşısında iş yapabilir. Tek problem düzenin 'kargaşa' olması. Her futbolcu kafasına göre takılıyor. Bu düzeni Cocu getiremiyorsa, başkası göreve gelir, başarır.

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin krizden çıkması için Cocu'nun tüm oyunculara eşit mesafede olması gerekir. Yeni transferler birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanamadığından dolayı sahada bazen acemiler mangası gibi bir F.Bahçe izliyoruz. Çok pas hatası oluyor, oyuncular birbirleriyle maalesef konuşmuyor. Bu sorunların giderilmesi için Cocu, geniş kadroyu ayrım yapmadan kullanmaya özen göstermelidir. F.Bahçe, Başakşehir önünde pozisyon zenginliği olarak çok üstündü. Beşiktaş'ta Lens'in attığı gol öncesi Babel ile olan uyumu, Ayew ile Slimani arasında yok. Bu birlikteliğin sağlanması için Ayew-Slimani ikilisi birbirlerine daha yakın oynamalılar. Ayrıca oyun kurucu olarak aldıkları Benzia'yı kulübede oturtmak çok büyük hata.

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'de taraftarın üzerindeki olumsuz havanın dağılması için takımın çıktığı her maçtan 3 puan alması şart. Eğer bunu yapamazsanız, bu sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Başakşehir maçı sonrası 4 bine yakın taraftar, 1 saatten fazla "Cocu gidecek, Ersun Yanal gelecek" diyerek bağırdı. Bu noktaya nasıl gelindi? Fenerbahçe yönetimi göreve gelirken işin ekonomik kısmına yoğunlaşmış belli ki. Takım ve taraftar ilişkileri bir kenara atılmış. Fenerbahçe'de bugün yaşanan krizin temel nedeni bu. Başkan Ali Koç, kaybedilen Rizespor maçı sonrası tribüne gidip "Artık size sabredin demiyorum" derse taraftar da stattan çıkmaz. Ve kriz daha da büyümeye devam eder. Yönetim bu milli arada kararını verecek. Ya Cocu ile devam eder ya da Ersun Yanal'ı takımın başına getirir. Üçüncü bir ihtimal artık yok. Gerçekten de Başakşehir maçında geçtiğimiz haftalara göre iyi oynadı. Ancak genel durum kötü olduğu için bu taraftarın umurunda değil. Geriye tek bir çözüm yolu kalıyor… Kan değişikliği lazım.

HEPSİNİN DEFOSU VAR

SORU: GERIDE kalan haftalara baktığımız zaman şampiyonluğun en güçlü adayı kim? Trabzon da yarışta olur mu?

TÜZEMEN: Trabzonspor'un kağıt üzerinde kazanabileceği bir fikstürü var. Bu maçlarda puan ya da puanlar alırsa zirve yarışına katılır. Şampiyonluğun hâlâ 3 tane güçlü adayı var; G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir… Neden mi? Fatih Terim ve Şenol Güneş, şampiyonluk yaşamış tecrübeli hocalar. Başakşehir'in de istikrarını koruyan hocası Abdullah Avcı'nın dışında son sezonlarda zirve yarışının içinde olan kaliteli oyuncuları var.

ÖZBOSTAN: Trabzonspor yarışın içinde olur. Kadro kalitesi kötü değil. Sistem oturmaya başladı. Takım olma yolunda pozitif adımlar atıyorlar. Başka hiçbir takım için bir şey diyemem. Hepsinin defoları var. Beşiktaş geçmişteki futbolunu mumla aratıyor. Bir maç iyi, bir maç kötü… Evinde kazanıyor, dışarıda kayıp! 45 dakika oynuyor, 45 dakika yatıyor yani istikrarı yok. Başakşehir geçtiğimiz yıllardaki kadar iyi değil. Galatasaray'da forvet sorunu var. Fenerbahçe'nin durumu malum… Yani şu anda şu takım şampiyon olur diyemem.

BİLGİÇ: Galatasaray ligde lider ancak ilk golü atana kadar çok zorlanıyor. Beşiktaş hep kazanma arzusu ile oynuyor. Bu nedenle hedefe en yakın takım gibi. Ama Arda ile Emre'nin bu hafta katılacağı Başakşehir'i de iyi izlemek gerekiyor. Son haftalara bakarsak Trabzonspor bu üçlünün arasına sanki uzanacakmış gibi.

HAFTANIN "EN"LERİ

TAKIMI

Gürcan Bilgiç: Trabzonspor Murat Özbostan: Trabzonspor Levent Tüzemen: Kasımpaşa

FUTBOLCUSU

Gürcan Bilgiç: Robinho (Sivas) Murat Özbostan: Robinho (Sivas) Levent Tüzemen: Donk (G.Saray)

TEKNİK ADAMI

Gürcan Bilgiç: Mustafa Denizli Murat Özbostan: Fatih Terim Levent Tüzemen: Fatih Terim

MAÇI

Gürcan Bilgiç: Y.Malatya - Sivas Murat Özbostan: Y.Malatya - Sivas Levent Tüzemen: Y.Malatya-Sivas

GOLÜ

Gürcan Bilgiç: Sosa (Trabzon) Murat Özbostan: Sosa (Trabzon) Levent Tüzemen: Sosa (Trabzon

HAKEMI

Gürcan Bilgiç: Bülent Yıldırım Murat Özbostan: Bülent Yıldırım Levent Tüzemen: Bülent Yıldırım