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: Başarıya açız

Milli Takım kampına katılan Galatasaray’ın başarılı sol bek oyuncusu, “Türkiye, çok yetenekli ayaklara sahip ve başarıya aç bir takım” dedi

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Ömer Bayram: Başarıya açız
Milli Takım, ve Rusya karşılaşmaları için topbaşı yaparken, kampa katılan Galatasaray'ın sol beki , duygularını dile getirdi. Ömer, "İsveç maçında inanılmaz geri bir dönüşümüz oldu. Herkesi umutlandırdık. Türk Milli Takımı, çok yetenekli ayaklara sahip ve başarıya aç" yorumunu yaptı. Ömer, Galatasaray'da forma için rekabet ettiği Nagatomo'ya ise övgüler yağdırdı: "Nagatomo'dan öğreneceğim çok şey var. Sürekli konuşuyoruz. 4. Dünya Kupası hedefi var ve yaşı 32. Ben de 27 yaşındayım, benim de kesinlikle bir Dünya Kupası oynamam gerekiyor" dedi.
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Ömer Bayram: Başarıya açız
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