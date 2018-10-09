Ömer Bayram: Başarıya açız

Milli Takım, Bosna Hersek
ve Rusya karşılaşmaları için topbaşı yaparken, kampa katılan Galatasaray'ın sol beki Ömer Bayram
, duygularını dile getirdi. Ömer, "İsveç maçında inanılmaz geri bir dönüşümüz oldu. Herkesi umutlandırdık.
Türk Milli Takımı, çok yetenekli ayaklara sahip ve başarıya aç" yorumunu yaptı. Ömer, Galatasaray'da forma için rekabet ettiği Nagatomo'ya ise övgüler yağdırdı: "Nagatomo'dan öğreneceğim çok şey var. Sürekli konuşuyoruz. 4. Dünya Kupası hedefi var ve yaşı 32. Ben de 27 yaşındayım, benim de kesinlikle bir Dünya Kupası oynamam gerekiyor"
dedi.