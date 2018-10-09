Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftanın mutlak kazananı oldu. Milli araya üç puan farkla lider giren sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ustalığını konuşturdu. İşte farkı yaratan detaylar:

ROTASYON İŞE YARADI

ŞAMPIYONLAR Ligi temposunun yıpratıcı olacağını dikkate alan İmparator, geride kalan 8 haftada 19'u ilk 11'de 22 oyuncuya görev verdi. Ozan Kabak forma şansı bulduğu 3 maçta da hocasını mahcup etmedi, Ömer Bayram sol bekte Nagatomo'yu aratmadı.

GOMİS YOK, TAKIM VAR!

GEÇEN sezon sadece Gomis'e bağımlı olan Galatasaray'da artık skor yükü takım içinde eşit dağılıyor. Ligde atılan 16 gole 9 oyuncu imzasını koydu. 10 oyuncu bu gollere asist yaptı.

DEFANSTAN OFANS KATKISI

GALATASARAY savunmasında görev yapan oyuncular kritik goller attılar. Galibiyet golleri Erzurumspor maçında Maicon'daAntalyalya'da Donk'tan geldi. Beklerin hepsi (Linnes, Mariano, Nagatomo, Ömer Bayram) gol pası verdi. Stoper Serdar Aziz, 2 kez rakip ağları sarstı.

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

GOLCÜ transferi yapılmadı ve tek alternatif Eren Derdiyok da sakatlandı. Fatih Terim yine şapkadan tavşan çıkardı ve çözümü Maicon ile Donk'u forvete koymakta buldu.

HEM UCUZ HEM GENÇ ASLAN

ALTYAPIDAN Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü A Takım'ın parçası yapan Fatih Terim'in hücum hattında tercih ettiği Onyekuru-Sinan-Rodrigues üçlüsü Feghouli'den daha az maliyetli.

EREN DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle Porto ve Antalyaspor maçlarında oynamayan Eren Derdiyok'a milli ara ilaç gibi geldi. Arka adalesinde batma hisseden Eren, Florya'da tedavisini sürdürüyor.