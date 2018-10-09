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VAR bir tek maçlarında yok

Spor Toto 'de bu sezon VAR sistemi kullanılarak 11 gol iptal edilirken, 4 penaltı kararından vazgeçildi. maçlarında ise VAR sistemi henüz herhangi bir kararı değiştirmedi.

Giriş Tarihi: 9.10.2018
VAR bir tek Beşiktaş maçlarında yok

Video Yardımcı Hakem Sistemi, yoğun eleştirilere maruz kalsa da 29 kritik pozisyona müdahil olarak kararı düzeltti. 11 gol iptal edilirken, 4 penaltı kararından da vazgeçildi. İşte öne çıkan VAR detayları;

- HAKEMLER, 'de 11 kez VAR'a başvurarak gol iptal etti. Bu gollerin 7'sinde ofsayt, 2 kez el, 2 kez de faul verdi.
- HAKEMLER, VAR incelemesinin ardından 8 kez kırmızı kartına başvurdu.
- VIDEO Yardımcı Hakem sayesinde, verilen 4 penaltı kararından vazgeçildi.
- VAR'IN karar değişikliklerinden en fazla Bursaspor etkilendi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla yeşil-beyazlı ekibin 4 golü geçersiz sayıldı.
- VIDEO Yardımcı Hakem sistemiyle bu sezon sadece 'ın maçında karar değiştirilmedi. Beşiktaş, ligde müsabakalarında karar değişmeyen tek takım oldu.
- SÜPER Lig'de maç yöneten hakemler arasında VAR sayesinde kararını en çok değiştiren hakem olarak ön plana çıktı. Özgür Yankaya - kez gol iptal etti.
- SÜPER Lig'de oynanan 72 karşılaşmanın çoğunda sorunsuz işleyen VAR sistemi, Fenerbahçe'nin birisi son Başakşehir maçı olmak üzere iki müsabakasında arızalandı.

NAMOĞLU: ARIZA HER YERDE OLUYOR!

MERKEZ Hakem Kurulu Başkanı , NTV'ye konuştu. Namoğlu, F.Bahçe-Başakşehir maçındaki VAR sorunu için, "VAR odasına sesle birlikte görüntüler de gelmedi. Sahayla irtibat koptu. Şanssızlık o sürede VAR'a müracaat edilmesi gereken bir pozisyonda meydana geldi" dedi. Namoğlu şöyle konuştu: "Almanya'da geçen sezon 4 kez, İtalya'da bu sezon 3 kez bu tür arıza meydana gelmiş. 'da 1, Fransa'da da 2 kez olmuş. VAR sistemini henüz kimse algılayamadı. Adı gibi yardımcı hakem. Her türlü kararı hakem verir."

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VAR bir tek Beşiktaş maçlarında yok
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