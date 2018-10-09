VAR bir tek Beşiktaş maçlarında yok

Video Yardımcı Hakem Sistemi, yoğun eleştirilere maruz kalsa da 29 kritik pozisyona müdahil olarak kararı düzeltti. 11 gol iptal edilirken, 4 penaltı kararından da vazgeçildi. İşte öne çıkan VAR detayları;

- HAKEMLER, Süper Lig'de 11 kez VAR'a başvurarak gol iptal etti. Bu gollerin 7'sinde ofsayt, 2 kez el, 2 kez de faul verdi.

- HAKEMLER, VAR incelemesinin ardından 8 kez kırmızı kartına başvurdu.

- VIDEO Yardımcı Hakem sayesinde, verilen 4 penaltı kararından vazgeçildi.

- VAR'IN karar değişikliklerinden en fazla Bursaspor etkilendi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla yeşil-beyazlı ekibin 4 golü geçersiz sayıldı.

- VIDEO Yardımcı Hakem sistemiyle bu sezon sadece Beşiktaş'ın maçında karar değiştirilmedi. Beşiktaş, ligde müsabakalarında karar değişmeyen tek takım oldu.

- SÜPER Lig'de maç yöneten hakemler arasında VAR sayesinde kararını en çok değiştiren hakem olarak Özgür Yankaya ön plana çıktı. Özgür Yankaya - kez gol iptal etti.

- SÜPER Lig'de oynanan 72 karşılaşmanın çoğunda sorunsuz işleyen VAR sistemi, Fenerbahçe'nin birisi son Başakşehir maçı olmak üzere iki müsabakasında arızalandı.

NAMOĞLU : ARIZA HER YERDE OLUYOR!

MERKEZ Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, NTV'ye konuştu. Namoğlu, F.Bahçe-Başakşehir maçındaki VAR sorunu için, "VAR odasına sesle birlikte görüntüler de gelmedi. Sahayla irtibat koptu. Şanssızlık o sürede VAR'a müracaat edilmesi gereken bir pozisyonda meydana geldi" dedi. Namoğlu şöyle konuştu: "Almanya'da geçen sezon 4 kez, İtalya'da bu sezon 3 kez bu tür arıza meydana gelmiş. İspanya'da 1, Fransa'da da 2 kez olmuş. VAR sistemini henüz kimse algılayamadı. Adı gibi yardımcı hakem. Her türlü kararı hakem verir."