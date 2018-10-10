Ali Koç'un Phillip Cocu kararı belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün saat 14.00'te FB TV'de canlı yayına çıkacak. Koç, özellikle kadro dışı bırakılan oyuncular ve görevlerine son verilen antrenörlerle ilgili kararların gerekçelerine dair önemli açıklamalar yapacak. Fenerbahçe Başkanı'nın bunun yanı sıra, teknik direktör Phillip Cocu ile yola devam etme yönündeki kararın devam ettiğini ve Sivas maçında takımın başında Hollandalı çalıştırıcının çıkacağını duyuracağı gelen bilgiler arasında.

SLİMANİ SAKATLANDI

F.BAHÇE'NIN Cezayirli forveti İslam Slimani, sakatlandığı için ülkesinin Benin ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. Durumuyla ilgili net bir bilgi verilmeyen 30 yaşındaki oyuncunun, 16 Ekim tarihindeki Benin rövanşında forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.