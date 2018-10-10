Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ali Koç'un Phillip Cocu kararı belli oldu

'un kararı belli oldu

Bugün 14.00’te konuşacak olan Başkanı , Hollandalı teknik direktör 'nun takımın başında kalacağını açıklayacak.

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Ali Koç'un Phillip Cocu kararı belli oldu

Başkanı , bugün saat 14.00'te FB TV'de canlı yayına çıkacak. Koç, özellikle kadro dışı bırakılan oyuncular ve görevlerine son verilen antrenörlerle ilgili kararların gerekçelerine dair önemli açıklamalar yapacak. Fenerbahçe Başkanı'nın bunun yanı sıra, teknik direktör Phillip Cocu ile yola devam etme yönündeki kararın devam ettiğini ve Sivas maçında takımın başında Hollandalı çalıştırıcının çıkacağını duyuracağı gelen bilgiler arasında.

SLİMANİ SAKATLANDI

F.BAHÇE'NIN Cezayirli forveti İslam Slimani, sakatlandığı için ülkesinin Benin ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. Durumuyla ilgili net bir bilgi verilmeyen 30 yaşındaki oyuncunun, 16 Ekim tarihindeki Benin rövanşında forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Spor dünyası Khabib Nurmagomedov'u konuşuyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Koç'un Phillip Cocu kararı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN