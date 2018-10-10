Kayserispor'un 3 vazgeçilmezi

Spor Toto Süper Lig'de 9 puanla 13. sırada bulunan Kayserispor'da 3 futbolcu her maçta baştan sona oynadı. Kaleci Silviu Lung, sağ bek Tiago Lopes ve takım kaptanı Umut Bulut, geride kalan 8 maçta 90'ar dakika oynayıp 720 dakika sahada kalmayı başardı. Bu 3 futbolcu hiç maç kaçırmadı ve oyundan çıkmadı.

Diğer yandan kaleci Muammer Yıldırım, stoper Oleksandr Kucher ve defans oyuncusu Oğuzhan Berber bu sezon henüz süre alamadılar. Hasan Hüseyin Acar 19 dakika, Mert Özyıldırım 34 dakika, Asamoah Gyan 47 dakika, Artem Kravets ise 52 dakika sahada kalırken Tjaronn Chery 654 dakika, Rotman 642 dakika, Bernard Mensah 637 dakika, Cristian Sapunaru da 630 dakika forma giyen isimler oldu.