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saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bosna Hersek'i Rize'de ağırlayacak. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 10:02
Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Bosna Hersek'i Rize'de konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye - Bosna Hersek maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Halis Özkahya olacak.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

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