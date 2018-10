BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de VAR sistemi rezalet yönetiliyor. Adam topu eliyle kesiyor, sistem yok! VAR doğru ama VAR'ı yönetenler sorunluBizim direkt muhatabımız MHK değil, TFF'dir. Soruyorum, VAR'la ilgili ne eğitimi veriliyor? VAR odasını hakemlere bıraktık, var mı var!Hakem hatalarında artık iyi niyet aramıyorum. İlan ediyorum; Beşiktaş pış pış yapılarak idare edilecek bir kulüp değildir. Orman'ın açıklamaları şöyle: "VAR doğru bir sistem.İnsanlara eğitim vermediğiniz sürece VAR sistemi rezalet uygulanıyor. Dünya Kupası 'nda %99.3 başarı vardı, Türkiye'de neden olmuyor? VAR'ın uygulanmadığı tek kulüp Beşiktaş. Adam topu elle kesiyor, VAR yok. VAR değil, VAR'ı yönetenler sorunlu. Geçen sene de durum aynıydı. Bizim direkt muhatabımız MHK değil, TFF'dir. KONYASPOR maçında verilen ikinci penaltı komedi, hakem VAR'a gidip bakıyor aynı şey. O gol olsa ne olacak. Özür dilemek yeterli değil. Medel'e verilen kırmızı kartın ( Kayseri maçı) doğru olmadığını dünya biliyor. 'demiştim. Artık iyi niyet aramıyorum. Buradan ilan ediyorum; Beşiktaş, pış pış yapılarak idare edilecek bir kulüp değil. Kulüpler Birliği Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir kulüp kendisi adına avantaj aramıyor. Cüneyt Çakır 'ın ligdeki maçlarını izledim, Dünya Kupası'ndaki maçları da izliyorum. Nerede oradaki Cüneyt Çakır?Adil olsunlar, biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz.""HER kulübün hakemi var. Beşiktaş maçlarına gönderilenler, Fenerbahçe maçlarına gönderilenler, Galatasaray maçlarına gönderilenler… Böyle bir şey olmaz. Her hakem her maça gitsin. Biz bunu istiyoruz.""KULÜPLER Birliği toplantısında gündeme getireceğim. Yurt dışından danışman gelsin, bütün kulüplerin maçlarını bizim adımıza izlesinler ve MHK'ya raporlasınlar. Ahbap çavuş ilişkisiyle, pış pışla bu işler olmayacak.""TFF'NIN tek misyonu sadece EURO 2024 müydü? 10 kez yazı yazdık, hiçbirine cevap gelmedi. Caner'e görüntüden ceza verildi, gecenin 3'ünde talimat değiştirildi. Neden TFF 2.5 aydır toplanmıyor? Biz TFF'nin kulübü değiliz, TFF bizim federasyonumuz."Orman, taraftarların kulübe sahip çıkılmadığı yönündeki eleştirilerini ise şöyle değerlendirdi:"SON zamanlarda, 'Beşiktaş'a sahip çık' tezahüratları yapılıyor. 6.5 yıldır hep kulübe sahip çıktık.Tesisleri, her şeyi Beşiktaş'a sahip çıkmak için yaptık. Taraftarımızın küfür ettiği maçlardan sonra açıklama yaptık. Karşı taraftan da aynı şeyleri bekledik.Her konuşma, 'Üzgünüz ama…' diyerek bir yere bağlanmaya çalışılıyor.MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Yusuf Namoğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Milli maçlar arasında herkes takımlarını en iyi şekilde hazırlamalı. Biz de hakemleri hazırlayacağız. VAR eksiği varsa, 15 günlük arada çalışacağız ve onlara özel program uygulayacağız" dedi. VAR eğitimini, UEFA'da aynı görevi yürüten Murat Yılmaz'ın verdiğini dile getiren Namoğlu, "VAR sistemini yöneten şirketin CEO'su, 11 haftalık bir süreye ihtiyaç olduğunu söylemişti. Hiçbir yeni olay dört dörtlük başlamaz. Boyacı küpü gibi olmuyor" ifadelerini kullandı.