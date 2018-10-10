Türkiye'de VAR sistemi rezalet yönetiliyor. Adam topu eliyle kesiyor, sistem yok! VAR doğru ama VAR'ı yönetenler sorunlu
Bizim direkt muhatabımız MHK değil, TFF'dir. Soruyorum, VAR'la ilgili ne eğitimi veriliyor? VAR odasını hakemlere bıraktık, var mı var!
Hakem hatalarında artık iyi niyet aramıyorum. İlan ediyorum; Beşiktaş
pış pış yapılarak idare edilecek bir kulüp değildir Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başta kendilerine yönelik hakem hataları olmak üzere birçok konuya değindi
. Orman'ın açıklamaları şöyle: "VAR doğru bir sistem. Bir maçta 10 dakika kapandı, ne kadar ihtiyaç olduğu görüldü.
İnsanlara eğitim vermediğiniz sürece VAR sistemi rezalet uygulanıyor. Dünya Kupası
'nda %99.3 başarı vardı, Türkiye'de neden olmuyor? VAR'ın uygulanmadığı tek kulüp Beşiktaş. Adam topu elle kesiyor, VAR yok. VAR değil, VAR'ı yönetenler sorunlu. Geçen sene de durum aynıydı. Bizim direkt muhatabımız MHK değil, TFF'dir. Soruyorum; VAR ile ilgili hangi eğitimler veriyor? Biz VAR odasını hakemlere bıraktık, var mı var!" NEREDE DÜNYA KUPASI'NDAKİ CÜNEYT ÇAKIR?
"KONYASPOR
maçında verilen ikinci penaltı komedi, hakem VAR'a gidip bakıyor aynı şey. O gol olsa ne olacak. Özür dilemek yeterli değil. Medel'e verilen kırmızı kartın (Kayseri
maçı) doğru olmadığını dünya biliyor. 'Kasıt aramıyorum, hakemler hata yapacak'
demiştim. Artık iyi niyet aramıyorum. Buradan ilan ediyorum; Beşiktaş, pış pış yapılarak idare edilecek bir kulüp değil. Kulüpler Birliği Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir kulüp kendisi adına avantaj aramıyor. Cüneyt Çakır
'ın ligdeki maçlarını izledim, Dünya Kupası'ndaki maçları da izliyorum. Nerede oradaki Cüneyt Çakır? Eyyamcılıkla bu işler yürümez.
Adil olsunlar, biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz." HER HAKEM HER MAÇA VERİLMELİ
"HER kulübün hakemi var. Beşiktaş maçlarına gönderilenler, Fenerbahçe maçlarına gönderilenler, Galatasaray maçlarına gönderilenler… Böyle bir şey olmaz. Her hakem her maça gitsin. Biz bunu istiyoruz." YURT DIŞINDAN DANIŞMAN GELSİN
"KULÜPLER Birliği toplantısında gündeme getireceğim. Yurt dışından danışman gelsin, bütün kulüplerin maçlarını bizim adımıza izlesinler ve MHK'ya raporlasınlar. Ahbap çavuş ilişkisiyle, pış pışla bu işler olmayacak." TFF 2.5 AYDIR NEDEN TOPLANMIYOR?
"TFF'NIN tek misyonu sadece EURO 2024 müydü? 10 kez yazı yazdık, hiçbirine cevap gelmedi. Caner'e görüntüden ceza verildi, gecenin 3'ünde talimat değiştirildi. Neden TFF 2.5 aydır toplanmıyor? Biz TFF'nin kulübü değiliz, TFF bizim federasyonumuz." 6.5 YILDIR SAHİP ÇIKIYORUZ
Orman, taraftarların kulübe sahip çıkılmadığı yönündeki eleştirilerini ise şöyle değerlendirdi:
"SON zamanlarda, 'Beşiktaş'a sahip çık' tezahüratları yapılıyor. 6.5 yıldır hep kulübe sahip çıktık. TFF maça çıkmamızı söyledi ama Beşiktaş'a sahip çıkıp, maça çıkmadık.
Tesisleri, her şeyi Beşiktaş'a sahip çıkmak için yaptık. Taraftarımızın küfür ettiği maçlardan sonra açıklama yaptık. Karşı taraftan da aynı şeyleri bekledik. Bursasporluların taraftarlarımıza saldırması, Konya'da U21 takımımıza saldırılması… Hep bir açıklama bekledik ancak gelmedi.
Her konuşma, 'Üzgünüz ama…' diyerek bir yere bağlanmaya çalışılıyor. Futbolu güzelleştirmek sadece Beşiktaş'ın işi değildir.
" 'BOYACI KÜPÜ DEĞİL'
MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Yusuf Namoğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Milli maçlar arasında herkes takımlarını en iyi şekilde hazırlamalı. Biz de hakemleri hazırlayacağız. VAR eksiği varsa, 15 günlük arada çalışacağız ve onlara özel program uygulayacağız" dedi. VAR eğitimini, UEFA'da aynı görevi yürüten Murat Yılmaz'ın verdiğini dile getiren Namoğlu, "VAR sistemini yöneten şirketin CEO'su, 11 haftalık bir süreye ihtiyaç olduğunu söylemişti. Hiçbir yeni olay dört dörtlük başlamaz. Boyacı küpü gibi olmuyor" ifadelerini kullandı.