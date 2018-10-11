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'da sakatlıklar can sıktı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 haftada tek galibiyetle düşme hattında kalan 'a sakatlardan kötü haber geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:10
Akhisarspor'da sakatlıklar can sıktı

Dizinden sakatlanıp Galatasaray maçından bu yana 2 haftadır forma giyemeyen , tedavi için gittiği ülkesi Brezilya'da pazartesi günü menisküs ameliyatı oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu en az 3 hafta daha forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege deplasmanında arka adalesinde yırtık meydana gelen ve son Trabzonspor maçında oynamayan 'nın sahalara dönüşü de 3 haftayı bulacak.

Yeşil-siyahlılarda stres kırığı olan Eray da takımdan ayrı çalışıyor.

, milli maç arasında 3 gün izin yaptıktan sonra antrenmanlara yeniden başlarken, Trabzon sınavında burnu 3 yerden birden kırılan , özel maskeyle çalıştı. Mustafa, ligde de maskeyle forma giyecek.

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Akhisarspor'da sakatlıklar can sıktı
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