Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Ali Koç'un açıklamalarını yorumladı

ERMAN TOROĞLU

Koç doğru yaptı

20 yılın temizliğini yapmak kolay değildir. 20 yılın alışkanlıklarını silmek de kolay değildir. 20 yılı silmek de kolay değildir. Ali Koç, "Yeni Fenerbahçe" diyerek yola çıktı. Çok doğru bir cümleydi. Bunları yaşaması bana sürpriz gelmedi. Şunu net söyleyeyim; ozonla mı temizlersiniz, tuz ruhu mu kullanırsınız, tiner mi kullanırsınız... Ne kadar çabuk yaparsanız, o kadar çabuk yukarı doğru çıkar Fenerbahçe. Ali Koç'un yaptığı da son derece doğrudur. Bence geç bile kaldı. Peki geç kalması neden? Duygusallıktan. Futbol duygusallığı kaldırmaz.

AHMET ÇAKAR

Aykut Efendi'ye soruyorum...

3 Temmuz şike sürecinden sonra Aykut Kocaman'ın literatüre geçmiş bir sözü vardır... O hep demiştir ki; "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır."

Yahu! Meğer ne kadar haklıymış…

Gerçekten bir gün ortaya çıkıveriyor. Üstelik bu gerçekleri açıklayan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olunca, gerçekten daha da bir gerçek oluyor değil mi Aykutçuğum!

Ali Koç'un açıklamalarına göre; Kocaman'ın teknik heyeti, son 4 ayda takımı tam anlamıyla sabote etmiş. Hem de çok ciddi istihbarat ve casusluk metotları kullanarak. Oyunculara yanlış antrenman yaptırmışlar, takımı maça yorgun çıkarmışlar, Cocu'nun leşini soyunma odasına getirdikleri halıya saracaklarını, ironik de olsa ifade etmişler. Kulübe ait bilgisayardaki oyuncu performans datalarını, bir yerlere sızdırmışlar. Geçen sezonki bütün oyuncu datalarını yok etmişler ve daha neler neler…

Gerçekten gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu varmış Aykutçuğum..

30 milyon Fenerbahçeli'ye soruyorum:

- Kocaman ayrıldıktan sonra kulüpte kalan teknik heyetinin takımı sabote etmesinin nedeni ne olabilir?

- Phillip Cocu'nun gitmesinin, takımın arka arkaya kötü sonuçlar almasının kime ne faydası olabilir?

- Performans datalarının kime aktarıldığını öngörebiliyor musunuz?

- Geçen yılki datalar niye silindi?

Hayatlarında birkaç tane casusluk filmini izleyenler ya da Agatha Christie'nin polisiye romanlarını okuyanlar, çete başının kim olduğunu hemen anlar. Çünkü Agatha Christie, hep der ki; "Bir cinayette, bu cinayetten kim fayda görüyorsa bilin ki katil olmaya en yakın kişi odur." Dataların silinmesi, bilgilerin dışarıya sızdırılması, takımı ve oyuncuları sabote ederek Cocu'nun gönderilmesi kime yarar? Kararı 30 milyon Fenerbahçe taraftarı versin. Umumiyetle Agatha Christie romanlarında katil uşak veya aşçı çıkar… Ama çok gariptir yıllar önce benim okuduğum Agatha Christie'nin bir polisiyesinde katil seyis (!) çıktı!!

GÜRCAN BİLGİÇ

Kime gitti veriler!

TÜRK futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti. Bir başkan soyunma odası konuşmalarına kadar yaşananları tüm şeffaflığıyla paylaştı. Ali Koç'un haklı olduğu birçok yan var ve bunları ifade ederken de bazı hamlelerde çok geç kaldığını belirtiyor. Volkan Demirel'i anlatırken, Comolli ile neden görüşmediğini sormuş. Ama aslında Volkan ile görüşmesi gereken Comolli. Eğer bir yerde görev adamları belirlenmemiş ya da oradaki sportif direktör bazı şeylere ihtiyaç hissetmemişse futbolcu, kaptan da olsa kendi başına karar veremez, organizasyon yapamaz. Ama Volkan'a geri dönmesi için kırmızı halı da serdi. Tecrübeli oyuncu daveti iyi değerlendirmeli ve bu başkanın da kıymetini bilmeli. Aynı şey Aatif için de geçerli. Cocu ile görevine son verilen yardımcıları arasındaki ipler çok uzun süre önce kopmuş. Bu karar alınmakta geç bile kalınmış. Eğer Cocu sorumluluğu kendi getirdiği yardımcılara vermiş, diğerlerini pasifize etmişse bu mutsuzluğun ve tepkinin doğması çok doğal. Zamanlamada geç kalınmış. Verilerin dışarı sızdırılmasına gelince... Bu, çok ciddi bir suçlama. Veriler kime gitmiş? Rakip takımlara mı, yoksa profesyonellik boyutunda yapılan bir paylaşım, fikir alıp verme mi? Çünkü o veriler, Alper Aşçı'nın elinde ve Avrupa'da işinde söz sahibi olan bir akademisyenden bahsediyoruz. Bence Ali Koç, durumu abartılı değerlendirdi. "Konuşulan iki yerli hocayla da anlaşmayacağız" dedi. Biri Yanal, diğeri Kocaman. Muhtemelen devre arasına kadar gelişmeleri takip edip, Cocu'nun performansını Ocak'ta değerlendirecekler. Bence o konuda hâlâ kararsızlar. Kulübe 900 milyon TL (150 milyon dolar) para girişi sağladıklarını ancak Mart ayından sonrasını göremediklerini söyledi ki bu aslında en vahim durum.