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, 12 eksikle çalışmalara başladı

, 'in 9. haftasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 14:30
Beşiktaş, 12 eksikle çalışmalara başladı

Ligin 8. haftasında Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, maçı için ilk antrenmanını 12 eksikle gerçekleştirdi.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK 'ndeki idmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanda denge ve kuvvet çalıştı.

Beşiktaş, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

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Beşiktaş, 12 eksikle çalışmalara başladı
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