Beşiktaş'tan az faul, çok kart

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün düzenlediği basın toplantısında hakem hatalarından ve haksız yere gördükleri kartlardan dert yanmıştı. Son beş yıl baz alınarak yapılan değerlendirmede ise ortaya ilginç bir tablo çıktı. Siyahbeyazlılar, maç başına 13 kez ile en az faul yaptığı ve 3.12 ortalama ile en fazla kart gördüğü sezonunu yaşıyor. Şenol Güneş'in ekibinin son beş yılda faul sayısı %18 azalırken, kart sayısı %31 oranında artış gösterdi.

YAPILAN FAUL SAYISINDA DA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

BU sezon Dört Büyükler arasında da en az faul yapan takım olan Kartal, buna karşılık 22 sarı ve 3 kırmızı ile Atiker Konya'nın (25 sarı-1 kırmızı) ardından ligin en fazla kart gören ekibi. Öte yandan, Beşiktaş'a bu sezon maç başına 13.6 faul yapıldı. Bu değer, son 5 sezonun en düşük rakamı olarak istatistiklere yansıdı. Siyah-beyazlılar, 2017-18 sezonunda maç başına 14.9, 2016- 2017 sezonunda 14.4, 2015-2016 sezonunda 18.4, 2014-2015 sezonunda ise 16.9 faule maruz kalmıştı.

KABADAYI DEĞİLİZ

GARY Medel, Arturo Vidal ile birlikte Şili Milli Takımı'na seçilecek oyuncuları belirledikleri yönündeki iddialara cevap verdi. Yıldız futbolcu, "Milli takımda biz kimseyi veto etmiyoruz, kabadayı değiliz. Gazetecilerin, ben ve Vidal'ın oyuncuları veto ettiğimizi söylemeleri can sıkıcı. Hiçbir zaman teknik heyete şu ya da bu ismi almayın diye telkinde bulunmadım" dedi.

BEŞİKTAŞ'A LJAJİC ŞOKU

SIRBISTAN'IN Karadağ ve Romanya ile oynayacağı karşılaşmalar için milli takıma davet edilen Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Tedavisi için İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun sağ bacak kaslarından sorun yaşadığı belirtildi. Adem Ljajic, bu sezon Beşiktaş'la 4'ü Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 maça çıkarken, 1 asistlik performans sergiledi.