Hugo Rodallega: Beni neden aramıyorlar

Trabzonspor'da bu sezon attığı goller ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, milli takıma çağrılmamasına tepki gösterdi. Ülke basınına konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Milli takıma neden çağrılmadığımı kendi kendime soruyorum. Bana bağlı bir şey değil. Milli takıma kimlerin alınacağını teknik direktör belirler. Ancak ben de çok çalışıyorum. Formda olduğumu düşünüyorum. Neden beni aramıyorlar anlayamıyorum" dedi. "Milli takım teknik heyeti, Türkiye'yi takip etmiyor olabilir mi?" sorusuna "Belki de" karşılığını veren Rodallega, "Belki de antrenörler Türkiye'nin kolay bir lig olduğunu zannediyorlar ama çok yanılıyorlar" diye konuştu.

KARAMAN: ÖLÜM KİMSEYE UZAK DEĞİL

ANNESINI kaybeden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Karaman, "Acımıza ortak olan tüm ağabeylerime, kardeşlerime ve dostlarıma Karaman ailesi adına teşekkürlerimi sunarım. Ölüm, hiç kimseye uzak değil. Hepsi ani ve hepsine hazırlıksızız. Biz de yüce Allah'ın takdiriyle bu acıyı aniden yanı başımızda hissettik ve baş tacımız, annemizi ebediyete uğurladık" dedi.

HOSSEİNİ VE ESTEBAN'A ÖDEME

MALI sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor yönetimi, bir süredir alacaklarını bekleyen Esteban Alvarado ile Majid Hosseini'ye önceki gün ödeme yaptı. Böylelikle yabancı oyuncularla ilgili ödeme sorununun önemli bir bölümü çözüldü.